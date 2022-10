GF Vip, pessima notizia per i concorrenti: la drastica decisione della produzione

GF Vip, pessima notizia per i concorrenti del reality show: la drastica decisione della produzione è arrivata nelle scorse ore.

È andata in onda ieri, lunedì 11 ottobre 2022, una nuova, accesissima, puntata del GF Vip 7. Una puntata in cui è accaduto di tutto: come sempre, i colpi di scena sono all’ordine del giorno nel reality show di Canale 5.

Anche il post puntata, però, è stato ricco di sorprese, a partire dalle discussioni che, come sempre, nascono al termine di una diretta. Nelle scorse ore, però, i vipponi hanno dovuto fare i conti con un nuovo ostacolo, che li ha messi a dura prova. Una drastica decisione della produzione, arrivata dopo che alcuni concorrenti hanno violato il regolamento del gioco. Scopriamo cosa è successo.

Pessima notizia per i concorrenti: il GF Vip ha deciso così

L’avventura dei concorrenti del GF Vip 7 è entrata ormai nel vivo. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è iniziato solo da qualche settimana, ma nella casa più spiata della televisione è già successo di tutto. Per i vipponi non è stato un inizio semplicissimo e, qualche ora fa, una nuovo tegola si è abbattuta sulla casa di Cinecittà. Una vera e propria punizione per i concorrenti, stabilita dalla produzione in seguito a ripetute violazioni del regolamento. Di cosa si tratta?

L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato, che è stato letto al resto dei concorrenti da Patrizia Rossetti, attraverso un tablet. Ecco il contenuto del comunicato, riportato da Novella 2000: “Grande Fratello, in seguito alle reiterate inosservanze delle regole del freeze, ha deciso di assegnare una penalità a tutti gli abitanti della Casa”. Proprio così, un provvedimento disciplinare per i concorrenti, che non hanno rispettato il ‘Freeze’, ovvero il comando che obbliga i concorrenti a restare fermi e non parlare per un dato tempo. Cosa ha deciso il GF?

“Il budget di 380 euro per la spesa è stato per questo motivo decurtato di ben 80 euro. Avete quindi ha disposizione solo 300 euro per la vostra spesa”. Questa la decisione della produzione, che ha decisamente scosso gli animi nella Casa. La spesa settimanale, infatti, è una delle tematiche più ‘scottanti’ della casa, una tra quelle che genera più liti. E, anche il comunicato del GF Vip ha dato vita a diverse discussioni, in particolare tra Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta. Al centro dei battibecchi proprio il freeze e il fatto che in molti non lo hanno rispettato durante il momento della sorpresa ad Amaurys Perez organizzata dalla moglie Angela.

Placati gli animi, alcuni concorrenti si sono radunati per proseguire con la spesa settimanale. Che, questa volta, sarà meno ricca! Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti in diretta dalla casa più spiata della tv.