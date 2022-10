Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano ha fatto qualche ritocco? Cosa ha fatto sapere

La sua bellezza è evidente, ma Jasmine Carrisi non ha problemi ad ammettere di aver fatto un piccolo ritocco: cosa ha rivelato ai fan.

Per molti anni di lei si è parlato solo come la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Primogenita della coppia nata in seguito al divorzio del cantante da Romina Power, Jasmine Carrisi adesso è cresciuta ed è diventata una splendida ragazza di 21 anni che, come molte sue coetanee, è attivissima sui social.

Proprio qui, non esita a mostrarsi in tutta la sua bellezza nella quale sono evidenti i tratti ereditati dal papà e dalla mamma. Nata il 14 giugno del 2001, la bionda erede dell’artista pugliese ha anche un fratello più piccolo, Al Bano Junior (chiamato ‘Bido’) da parte di entrambi i genitori. Oltre, naturalmente, ai fratellastri nati dalle unioni precedenti di ciascun genitore.

Al Festival di Venezia del 2018, l’abbiamo vista appena diciottenne sfilare insieme al papà sul red carpet dove ha immediatamente conquistato fotografi e pubblico. Nel 2020 l’abbiamo vista nel ruolo di giudice accanto ad Al Bano nel talent targato Rai The Voice Senior. Se da una parte il suo aspetto esteriore è tanto ammirato, dall’altra le ha attirato anche alcune critiche da parte dei soliti haters.

Secondo alcuni, infatti, avrebbe ceduto alla tentazione di qualche ritocco estetico: una scelta che, data la sua giovane età, sua madre Loredana non avrebbe dovuto permetterle a loro giudizio. L’anno scorso, però, Jasmine ha fatto chiarezza sulla questione ed ha finalmente rivelato cosa ha modificato e cosa no della sua immagine.

Jasmine Carrisi ammette il ritocco: “Tutta natura, tranne…”

Nei frequenti scatti che pullulano sulla sua bacheca Instagram, Jasmine è solita stupire i fan anche con diversi cambiamenti nel look. Tempo fa, ad esempio, l’abbiamo vista in una versione completamente inedita per quanto riguarda la sua chioma. Certo è che, a prescindere da cosa faccia o da cosa indossi, Jasmine resta ugualmente splendida!

In alcune sue storie Instagram del 2021, la famosa figlia d’arte ha raccontato l’esperienza dell’unico ritocco estetico fatto finora. Si tratta del filler con cui ha deciso di aumentare il volume delle sue labbra. Sarebbe questa la sola parte del viso e del suo corpo in generale a cui ha dato un ‘aiutino’. Ai follower curiosi di sapere se l’intervento provochi dolore, Jasmine ha risposto: “Sicuramente non è piacevole ma nemmeno doloroso! Si prova fastidio. Totalmente fattibile”.

E per quanto riguarda il resto? “Tutta natura, tranne le labbra. Vi prego di lasciare in pace il mio nasino e gli zigomi“, ha detto con fermezza rispondendo alle domande ricevute sull’argomento nel box aperto all’epoca su Instagram.

Complimenti alla giovane Carrisi per la sincerità e per il meraviglioso risultato ottenuto!