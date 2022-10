Marco Bellavia, scottante rivelazione: riguarda i colleghi di Mediaset

Marco Bellavia, l’ex concorrente del GF Vip ha rivelato un retroscena scottante: cosa è successo con i colleghi di Mediaset

Quello di Marco Bellavia è un nome che in queste settimane è spesso stato al centro dell’attenzione mediatica per la questione che si è sollevata all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Marco Bellavia era di fatti entrato come concorrente nella casa più spiata d’Italia per partecipare alla settima edizione del reality capitanata da Alfonso Signorini. L’ex conduttore televisivo aveva più volte parlato del suo malessere interiore, ma più volte il concorrente ha visto i compagni di gioco voltargli le spalle.

A quel punto, la pressione è stata troppa e Marco Bellavia ha scelto di abbandonare il gioco e di lasciare la casa del GF Vip. Sono trascorse all’incirca due settimane da quando Bellavia non fa più parte della casa, ma in più circostanze si è parlato di lui. In primis quando Alfonso Signorini, il Lunedì successivo alla sua uscita di scena, con un serio provvedimento ha ripreso i concorrenti che si sono rivolti a Bellavia con atteggiamenti poco consoni. E successivamente quando lo stesso ex concorrente ha fatto pervenire in casa una lettera rivolta ai suoi ex coinquilini.

In questi giorni, Marco Bellavia è stato intervistato. Durante l’intervista, ha raccontato un retroscena passato che riguarda la sua carriera televisiva ed i suoi ex colleghi Mediaset. Cosa è successo?

Marco Bellavia: la rivelazione scottante, cosa è successo in Mediaset

Raggiunto ed intervistato dal Settimanale Chi, Marco Bellavia ha parlato del rapporto che ha con suo figlio Filippo, grande pilastro della sua vita ma ha anche fatto una scottante rivelazione.

Ai microfoni del settimanale, Marco Bellavia ha raccontato dei rapporti con i colleghi Mediaset ai tempi in cui vi lavorava. Sono emersi dettagli e retroscena dei quali fino ad oggi non eravamo a conoscenza. Al GF Vip, Marco Bellavia ha mostrato a tutti il lato sensibile della sua personalità. E questa stessa personalità, lo stesso ex conduttore, l’ha interpretata come un punto debole perché è la stessa che nei momenti difficili, ha fatto sì che lui potesse reagire in malo modo.

“Il mio punto debole nel lavoro è stata la sensibilità e io mi sono difeso sorridendo e cercando di mantenere un distacco. Mi paravo dietro a questo muro per nascondere le mie debolezze. Ma poi, quando mi sentivo penalizzato o messo da parte, reagivo in modo aggressivo“, ha raccontato l’ex concorrente del GF Vip.

E così emerge il retroscena che racconta cosa è accaduto tra Marco Bellavia e i colleghi Mediaset: “A Mediaset, ai tempi, ho litigato con tutti persino con i dirigenti. Giocavamo a calcio insieme e a volte ci si scontrava durante le partite“.