Come un fulmine al ciel sereno, la famosa showgirl ha annunciato la fine della sua storia d’amore: la relazione è giunta al capolinea!

E’ di questi minuti la notizia della rottura sentimentale avvenuta nella vita della bellissima showgirl. Volto noto della tv da metà degli anni Duemila, quest’ultima è decisamente una delle donne più ammirate del mondo dello spettacolo nostrano. A consacrare definitivamente la sua popolarità sono state tre stagioni di un programma famosissimo in cui ha rivestito un ruolo importante.

Dopo un matrimonio naufragato alle spalle e altre storie, vere o presunte, con personaggi altrettanto famosi, da circa due anni aveva voltato pagina con un uomo lontano dai riflettori. “È un ragazzo non famoso e molto riservato, che mi dà qualcosa di totalmente differente da quello che ho avuto fino adesso. Sono molto felice perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose”, aveva raccontato in un’intervista a Verissimo dello scorso gennaio.

Con lui non escludeva neanche di mettere su famiglia dando un fratellino al suo primogenito, avuto con l’ex marito e che oggi ha otto anni. “Con calma si fa tutto, vedremo, ma in futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia. Un altro matrimonio non so se lo farei, non è la mia priorità, ma mai dire mai“, aveva aggiunto nel salotto di Silvia Toffanin.

Insomma, una relazione che sembrava procedere nel migliore dei modi: nella giornata di oggi, però, la bellissima 36enne ha lasciato tutti a bocca aperta annunciando la fine del legame col compagno.

Relazione giunta al capolinea: la showgirl annuncia la fine col suo compagno

La coppia che purtroppo si è detta addio è quella formata dall’ex Velina Melissa Satta e dall’imprenditore Mattia Rivetti. L’annuncio ha colto di sorpresa tutti i fan della splendida sarda che per tre stagioni conquistò il pubblico con i balletti sul bancone di Striscia la Notizia. Dal 2005 al 2008, fece parte del tg satirico di Antonio Ricci insieme a Thais Souza Wiggers, successivamente sostituita da Veridiana Mallmann, ricordate?

Ex fidanzata di Christian Vieri ed ex moglie di Kevin Prince Boateng, padre del piccolo Maddox nato nel 2014, Melissa stava vivendo un periodo molto sereno accanto a Rivetti. La sofferenza per la separazione da Boateng era solo un ricordo: “Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice”, aveva confessato a Verissimo.

I due erano stati paparazzati insieme per la prima volta nel 2021, dopo un anno dalla fine del suo matrimonio. Del tutto inaspettatamente, l’ex Velina ha pubblicato un Ig story in cui si legge: “Dopo quasi due anni la relazione è giunta al termine…”.

Anche voi non ve l’aspettavate?