Nuova frase shock al GF Vip: si sente chiaramente, pubblico indignato per quanto è successo dopo la puntata di ieri.

Un’edizione dove i colpi di scena sono dietro l’angolo, quella del GF Vip attualmente in onda su Canale 5. Il reality show più spiato della televisione è iniziato solo da qualche settimana, ma nella Casa di Cinecittà è già successo di tutto. Come nella puntata di ieri sera.

Ieri, lunedì 10 ottobre 2022, è andata in onda un nuovo appuntamento in prima serata: una lunga diretta in cui sono stati affrontati diversi temi, tra cui la vicenda di Mark Caltagirone e Pamela Prati. Una puntata movimentata, ma, come spesso accade, anche il post puntata non è stato tranquillo. In particolare, c’è una frase pronunciata da uno dei concorrenti che non è passata inosservata. Una frase che è stata registrata dai telespettatori: il video è diventato virale in pochissimo tempo e ha indignato una grande fetta di pubblico. Scopriamo cosa è successo.

La frase della concorrente del GF Vip fa il giro del web: cosa è successo

Continua l’avventura dei vipponi all’interno della casa del GF Vip. Un’avventura senza dubbio scossa da quanto accaduto a Marco Bellavia e dai conseguenti provvedimenti presi dal GF: proprio ieri, l’ex volto di Bim Bum Bam ha inviato un nuovo messaggio ai suoi ex coinquilini. Nella serata di ieri, però, è accaduto anche altro.

Nel corso della serata, come sempre, vi era un televoto in corso, che ha decretato il preferito del pubblico di questa settimana. Su otto concorrenti a spuntarla è stata ancora una volta Antonella Fiordelisi, emozionatissima per l’affetto che sta ricevendo dai telespettatori. In qualità di preferita, però, alla salernitana è andato il compito di scegliere uno tra gli altri nominati da mandare immediatamente al televoto eliminatorio della prossima puntata. Antonella ha scelto Gegia ed è proprio quest’ultima che, nel post puntata, si è lasciata andare a una frase che non è sfuggita ai fan.

Si parlava proprio di nomination e, durante una chiacchierata con Carolina Marconi in salotto, Gegia esclama: “Guarda che io non ho preso votazioni, a me mi ci ha mandato direttamente la z*****etta“. Una frase che non è affatto piaciuta a moltissimi telespettatori: il video, diventato virale in particolare su Twitter, sta facendo molto discutere.

Qualcosa ci dice che il rapporto già incrinato tra Antonella e Gegia non migliorerà nei prossimi giorni. Ricordiamo che Gegia è ufficialmente al televoto con Attilio Romita, Sofia Giaele De Donà, Charlie Gnocchi e Nikita Pelizon. Uno di loro, il meno salvato dal pubblico, lascerà definitivamente la casa nella puntata di giovedì sera. E voi, chi vorreste vedere ancora in casa e chi preferireste uscisse?