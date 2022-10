Pamela Prati e Mark Caltagirone: dopo il racconto al GF Vip arriva il colpo di scena; cosa è successo subito dopo la puntata.

Una puntata intensa, quella del GF Vip 7 andata in onda ieri sera, lunedì 10 ottobre 2022, su Canale 5. Una puntata nel corso della quale Pamela Prati ha parlato della burrascosa vicenda di Mark Caltagirone.

La showgirl aveva promesso di farlo nel corso della sua partecipazione al reality show e, ieri sera, ha raccontato la sua versione dei fatti su quello che è stato uno dei casi di cronaca rosa più chiacchierati degli ultimi anni. Un racconto dal quale sono emersi particolari inediti: Pamela ci ha tenuto a ribadire di essere assolutamente una vittima di una truffa amorosa e non complice. Al termine del suo racconto in tv, però, è accaduto questo.

Pamela Prati parla di Mark Caltagirone al GF Vip: cosa è successo dopo la puntata

Dopo anni di silenzio, Pamela Prati ha detto la sua su Mark Caltagirone. Lo ha fatto in diretta al GF Vip, dove ha rivelato di aver pensato anche di togliersi la vita per il troppo dolore. Ad Alfonso Signorini, la showgirl ha ribadito di essere stata vittima di truffatori che avevano l’obiettivo di rovinarla. La Prati rivela di essere stata sempre convinta dell’esistenza di Mark, col quale si sentiva quotidianamente, ma di non poter rivelare la sua identità per un motivo preciso: lui le aveva raccontato di essere di essere figlio di un boss e testimone di giustizia. Un particolare che non era mai emerso prima di ieri.

Pamela racconta che era convita che Mark esistesse ed era convinta che lo avrebbe sposato: “Sono stata vittima di una truffa affettiva”, ha sottolineato la showgirl, che, dopo quella che lei definisce gogna mediatica, ha sofferto di depressione, arrivando a pesare 37 kg.

Un racconto che ha diviso il pubblico: c’è chi crede alle parole e alla sofferenza di Pamela Prati e chi, invece, continua a notare un bel po’ di incongruenze nella versione fornita dalla showgirl. Chi non ha particolarmente gradito le parole della concorrente del GF Vip è certamente Eliana Michelazzo, che, attraverso Instagram, è intervenuta.

L’ex agente della showgirl, proprio nel corso della puntata di ieri, ha condiviso nelle sue story un messaggio indirizzato proprio a Pamela: “Non dico nulla però buttare m***a su di me no. Non ti ho denunciata perché sono rispettosa. Però sono stanca, io sono io. Punto. Dimenticavo, esci quella che sei, che lì dentro non sei tu. Ciao”. Parole forti quelle di Eliana, che replica così alle parole di Pamela. Quest’ultima, in realtà, non ha fatto alcun nome nel corso del racconto, parlando di “truffatori”. In più occasioni, però, la showgirl ha indicato proprio la Michelazzo e Pamela Perricciolo come le principali colpevoli di questa vicenda.

Non ci resta che attendere per eventuali nuovi sviluppi su questa intricata vicenda. Voi avete seguito il racconto di Pamela al GF Vip?