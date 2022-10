Sonia Bruganelli non ha paura di dire quello che pensa: la frase che ha scatenato la bufera social

Sonia Bruganelli non ha paura di dire quello che pensa: la frase dell’opinionista del GF Vip che ha scatenato la bufera social.

Sonia Bruganelli non ha peli sulla lingua. Lo sta dimostrando ampiamente anche in questa seconda esperienza al GF Vip, nel ruolo di opinionista. Sempre lucida e sul pezzo, la moglie di Bonolis dice la sua in maniera precisa e pungente quanto basta. E, anche sui social, Sonia non è certo una che usa filtri.

Attraverso il suo canale Instagram, la Bruganelli condivide foto e video delle sue giornate, dai backstage lavorativi ad attimi di vita quotidiana. E, qualche mese fa, un suo post in particolare non è passato inosservato. Senza mezze misure, Sonia ha detto la sua su un argomento che avrebbe potuto suscitare polemiche e, non a caso, ha concluso la didascalia così: “Per critiche o rimostranze scrivete sotto ( come sempre)”. Scopriamo cosa è successo”.

Sonia Bruganelli, la frase che non è passata inosservata: “Giuro che prima o poi la smetto”

“Giuro che prima o poi la smetto”, è l’esordio della didascalia ad uno dei post condivisi da Sonia Bruganelli questa estate. Sonia che ha promesso di smetterla ma, per adesso, preferisce volare con un aereo privato anziché viaggiare con compagnie di linea. Lo ha dichiarato proprio lei lo scorso luglio, quando su Instagram ha condiviso uno scatto che la ritraeva proprio a bordo dell’aereo privato. Nel post, Soni spiega anche i motivi della sua preferenza.

“Preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei followers di repostare il mio messaggio”. Queste le parole, chiare e dirette, di Sonia Bruganelli, che ha elencato alcuni dei possibili disagi nei quali ci si può imbattere scegliendo compagnie aeree di linea. Parole che, come spesso accade quando si tratta di Sonia, hanno diviso il pubblico.

C’è chi ha apprezzato la sincerità della Bruganelli, sottolineando come ognuno sia libero si spendere i propri soldi come meglio crede. C’è anche chi, però, non gradisce il fatto che Sonia sottolinei questa scelta, ritenendola un modo per ostentare. La cosa certa è che, nonostante le critiche, Sonia dirà sempre ciò che pensa.

È successo anche nel corso della puntata di ieri del GF Vip, quando l’opinionista ha avuto un acceso confronto con Pamela Prati, durante il racconto di quest’ultima su Mark Caltagirone. “Noi ti stiamo dando il beneficio del dubbio, dovresti ringraziarci invece di fare questa scena”, sono state le parole di Sonia, in replica a una sfuriata della Prati, infastidita dal fatto che le opinionista hanno fatto notare ancora incoerenze nel suo racconto.