Totti e Ilary Blasi, nuovo colpo di scena: si parla di una cifra a quattro zeri

Altro colpo di scena nella ‘saga’ di Totti e Ilary Blasi: cosa avrebbe fatto l’ex capitano in base a quanto riferisce il Messaggero.

La vicenda della separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi continua a regalare colpi di scena che fino a qualche mese fa i fan dell’ex coppia non avrebbero neanche immaginato. Già il fatto che l’ex Letterina e l’ex capitano della Roma non stiano più insieme ha destano enorme scalpore, ma a rendere questa ‘soap’ ancora più incredibile sono i clamorosi sviluppi che la accompagnano.

Circa un mese fa, il ‘Pupone’ aveva lasciato tutti di stucco raccontando la sua verità sull’origine della crisi che ha portato alla rottura. Rivelazioni davvero inimmaginabili, condite anche da accuse all’ex moglie circa la sparizione della sua collezione di Rolex. “Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo…”, aveva raccontato al Corriere della Sera. Come aveva sospettato lui stesso, l’ex moglie ha poi ammesso che si sia trattato di un dispetto, visto che quegli orologi le erano stati regalati da lui.

Sebbene Ilary abbia continuato con la linea del silenzio decidendo di non rispondere se non in tribunale e limitandosi a qualche velata insinuazione, tale dettaglio non ha mancato evidentemente di produrre effetti. Proprio qualche giorno fa, non è sfuggita a nessuno la ‘frecciatina’ lanciata all’ex marito attraverso le sue storie Instagram proprio sul celebre marchio di orologi.

In queste ore, Il Messaggero riporta un altro colpo di scena davvero clamoroso: Ilary sarebbe stata “derubata” della sua collezione di costosissime scarpe super griffate! Secondo il noto quotidiano, l’ex coniuge avrebbe voluto farle un dispetto per il furto dei Rolex.

Francesco Totti e Ilary Blasi, cos’è successo: incredibile colpo di scena

L’ex capitano giallorosso avrebbe reso pan per focaccia alla conduttrice: nella loro villa situata nel quartiere romano dell’Eur, avrebbe portato via dall’armadio tutte le favolose scarpe di Ilary. Calzature di grande valore, da almeno 3mila euro a paio. D’altronde, non potrebbe essere diversamente, visto che la Blasi adora i dettagli di lusso e nel suo guardaroba si trovano firme prestigiosissime come Gucci e Chanel.

Questo non sarebbe stato l’unico ‘tesoretto’ sottratto alla bionda romana: sarebbero spariti anche borse e gioielli altrettanto costosi, molti dei quali Ilary ama sfoggiare anche sui social. Ma come avrebbe reagito la vulcanica presentatrice Mediaset ad una stoccata del genere? Pare che il suo avvocato, Alessandro Simeone, abbia fatto ricorso d’urgenza al Tribunale di Roma al fine di ottenere “reintegrazione e manutenzione del possesso”. Mancano solo tre giorni e avrà luogo la prima udienza: cosa accadrà?

Cos’altro succederà?