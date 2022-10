Francesco Totti interrogato dal prete sul matrimonio si mostra a disagio: spunta un vecchio video che conferma tutto.

Totti e Ilary Blasi non sono più una coppia. Il matrimonio si è spezzato per sempre. L’annuncio è arrivato per primo da parte di Ilary e subito dopo lo ha fatto anche Francesco. In questi mesi la conduttrice ha interagito molto con coloro che la seguono, mostrando tutti gli spostamenti durante l’estate.

L’ex capitano della Roma ha invece preferito mantenere ancora un po’ il silenzio. Un silenzio rotto dall’intervista fiume che ha rilasciato a Il corriere della sera. Un’intervista che ha completamente cancellato e messo da parte le notizie che fino ad allora vedevano la conduttrice tradita dall’ex marito. Come riferisce quest’ultimo, non è stato lui a tradire per primo ma ha trovato sul telefono di Ilary dei messaggi compromettenti con più persone. La frequentazione con Noemi Bocchi, sua attuale compagna, è venuta dopo. Si erano conosciuti durante una partita a padel ma non c’era stato nulla inizialmente.

Fra qualche giorno l’ex coppia si troverà per la prima volta in tribunale e secondo il Corriere, la questione che si affronterà, sarà quella della restituzione della borse firmate della conduttrice. Infatti, nell’intervista Totti spiega ogni cosa. Ha preso la sua collezione per far sì che ci fosse uno scambio, dato che lei gli ha preso i rolex. Sta di fatto che questa separazione è sulla bocca di tutti e ogni giorno emergono dettagli inaspettati. In queste ore, è emerso un vecchio video registrato durante il matrimonio della sorella di Ilary in cui l’ex capitano della Roma interrogato dal prete si mostra a disagio.

Totti interrogato dal prete sul matrimonio si mostra molto a disagio: il video di qualche anno fa è la prova

Totti e Ilary Blasi il 14 ottobre si incontreranno in tribunale per parlare della restituzione delle borse firmate della conduttrice, come riporta Il corriere della sera. Questo dimostra la mancanza di dialogo fra i due. Anzi, secondo quanto spifferato da alcuni amici della ex coppia al settimanale Di Più, quando devono parlarsi si mandano messaggi su whatsapp.

Nelle ultime ore è emerso un vecchio video ripreso durante il matrimonio della sorella di Ilary. Il prete si rivolge proprio a Francesco e gli pone una domanda: “Secondo te il matrimonio può durare per tutta la vita? E perchè?”, e lui risponde, mostrandosi parecchio a disagio: “Spero possa durare tutta la vita, anche perchè se prendi una decisione del genere vuol dire che la persona che hai al fianco è la più importante della tua vita, no?”.

L’ex capitano della Roma la butta quasi sul ridere ma in questo video, molti, hanno notato una certa titubanza e un disagio molto forte. Sta di fatto che lui stesso, nell’intervista, spiega che la crisi era iniziata qualche anno prima: “Tutto è iniziato nel 2016, il mio ultimo anno da calciatore”.