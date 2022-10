“Volevo togliermi la vita”: la rivelazione inedita di Pamela Prati su Mark Caltagirone

GF Vip, Pamela Prati svela tutta la verità sul caso Caltagirone e confessa: “Volevo togliermi la vita”.

La puntata di lunedì 10 ottobre del GF Vip è stata ricca di colpi di scena. E’ iniziata subito col botto. E’ stato affrontato quanto successo in settimana. Carolina Marconi ha avuto uno scontro con Patrizia Rossetti e lo stesso è proseguito con Wilma Goich. Parlando di entrambi nei giorni precedenti aveva detto che sono due ‘brutte iene’ quando si arrabbiano.

Non sembrerebbe esserci una certa simpatia tra le concorrenti. Questo lo abbiamo potuto notare anche in puntata. Più volte, anche durante la pubblicità si sono scontrate e non c’è stato verso di ragionare insieme. E’ stata poi affrontata la questione che ha visto protagonista Luca Salatino. Il concorrente aveva fatto sapere di voler abbandonare il gioco. Malessere nato anche dopo lo scontro nato con Cristina Quaranta e Elenoire Ferruzzi: il motivo? Salatino si era fatto fare un massaggio da Nikita e la Quaranta gli aveva detto che la sua fidanzata se avesse visto non avrebbe preso bene questa vicinanza.

In realtà Soraia con un post su instagram si è scagliata contro Cristina. Durante la puntata c’è stato un importante blocco. Pamela Prati mentre parlava del suo passato ha raccontato che ad un certo punto aveva pensato di togliersi la vita.

Gf vip, la confessione in diretta di Pamela Prati: “Volevo togliermi la vita”

Nel corso della puntata è stato affrontato anche il caso di Mark Caltagirone che ha visto protagonista Pamela Prati. La concorrente ha raccontato alcuni dettagli mai svelati prima. In questi anni si è molto parlato dell’argomento in tantissimi salotti televisivi. Ma ieri sera, per la prima volta, sono stati svelati particolari inediti.

La showgirl ha spiegato di aver conosciuto Mark in un ristorante. I suoi truffatori la invitarono in quel posto. Era molto fragile, aveva perso sua sorella, si era lasciata. Queste persone le dissero che lui la seguiva, gli piaceva, e che si era lasciato da poco con una donna con la quale aveva adottato un bambino con un tumore alla gola. Lui le scrisse sui social, la famosa frase: “Buona primavera”. Da quel momento iniziarono a parlare senza mai vedersi perchè, come ha spiegato, lui le disse che era figlio di un boss e non poteva farsi vedere: “Ci scrivevamo 24 ore su 24, facevamo l’amore al telefono“.

Pamela ha raccontato che c’era anche la data del matrimonio. Incontrò anche il bambino. Soltanto successivamente ha scoperto che era un attore. I truffatori le scrissero che non poteva parlare di loro perchè erano dei ba****: “Mi si è gelato il sangue. Io mi volevo togliere la vota perchè non ce la facevo più. Sono dei truffatori, mi hanno maltrattata, sbattuta contro uno sportello”. Pamela ha fatto una confessione spiazzante, svelando di aver pensato di togliersi la vita. Ancora oggi non sa chi è veramente Mark Caltagirone: “Vorrei sapere chi è”.