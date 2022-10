“Anche a me…”: Antonella Clerici racconta cosa le succede: come tutte le altre donne

Così come tutte le altre donne, anche Antonella Clerici ha raccontato cosa le succede: “Anche a me..”, cosa ha svelato la conduttrice.

È un personaggio pubblico a tutti gli effetti, ma questo non significa affatto che Antonella Clerici sia diversa da tutte le altre donne. È proprio lei a confermarlo in una delle sue interviste a La Repubblica.

Anche Antonella Clerici, come tutti gli esseri umani, ha momenti ‘sì’ e momenti ‘no’, sbalzi d’umore e, perché no, anche quei ‘disturbi’ che fanno parte della quotidianità di tantissime donne. A parlarne per la prima volta, è stata proprio la diretta interessata qualche mese fa a La Repubblica.

Conduttrice di successo, la Clerici non ha potuto fare a meno di spiegare quanto il suo rapporto con il pubblico sia piuttosto fondamentale. Si tratta di un rapporto del tutto naturale e trasparente dove la colonna portante di È sempre mezzogiorno è solita mostrarsi così come è nella vita di tutti i giorni. Non ci sono filtri, quindi, tra l’Antonellina nazionale e i suoi spettatori ed è questo, senza alcun dubbio, che la premia in assoluto. Avete visto, però, cosa ha raccontato recentemente?

Anche Antonella Clerici come tutte le altre donne: cosa ha raccontato

Che sia sul suo canale social – dove siamo riusciti a rintracciare una foto insieme a sua sorella – o sul piccolo schermo, Antonella Clerici non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico. È proprio per questo motivo che nei mesi scorsi, sulle pagine de La Repubblica, l’amata conduttrice tv – che oltre a È sempre mezzogiorno è pronta a ritornare in tv con un altro programma – ha raccontato quello che succede a lei così come a tutte le altre donne.

“Non penso che ci si debba trasformare quando si va in tv, bisogna essere se stessi, farsi conoscere per quello che si è”, ha iniziato a raccontare la Clerici. Facendo, quindi, chiaramente comprendere quanto lei prediliga sempre la trasparenza a qualsiasi altra cosa. “Sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, il rapporto col pubblico è diretto”, ha confermato. Insomma, le parole di Antonella Clerici sono piuttosto chiare: anche lei è identica e precisa a tutte le altre donne della sua età. E questo lo conferma: “Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su. Mica sono diversa dalle altre”.

Anche voi credete che questo rapporto che Antonella Clerici ha col suo pubblico è davvero speciale? Noi ne siamo convintissimi!

Davvero si sposa?

Dopo la fine della sua relazione con Eddy, Antonella Clerici si è legata a Vittorio Garrone col quale vive una splendida storia d’amore da diversi anni. A quando le nozze? A quanto pare, sembrerebbe che l’ipotesi – almeno fino a questo momento – non sia stata affatto presa in considerazione.