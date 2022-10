Beautiful, clamoroso ritorno di fiamma tra i due ex: nessuno poteva immaginarlo; cosa accadrà nelle prossime puntate.

Un clamoroso ritorno di fiamma sta per accendere la trama di Beautiful. Nella soap opera americana, si sa, i colpi di scena non mancano mai, ma questo lascerà i telespettatori senza fiato. Il pubblico americano sta già assaporando la ‘reunion’, mentre a noi toccherà attendere ancora un po’.

Se, però, siete curiosi e non temete spoiler, vi sveliamo in anteprima tutto quello che sta accadendo oltreoceano. Si tratta di una delle coppie storiche della soap opera americana, che si riunirà proprio ad Aspen, una delle località più utilizzate a Beautiful. Un ritorno di fiamma che farà piacere a molti, ma non a tutti… Dall’altro lato ci sarà una donna che soffrirà moltissimo…

Il ritorno di fiamma accende la trama di Beautiful: cosa accadrà

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte! Nella soap opera del vostro cuore sta per riformarsi uno dei triangoli amorosi più chiacchierati ed amati di sempre. Si, parliamo proprio di quello formato da Brooke, Ridge e Taylor! Quest’ultima sta per tornare a Los Angeles con l’obiettivo di stare vicino ai suoi figli, ma, inevitabilmente, si avvicinerà anche al suo ex marito… E pericolosamente!

Taylor ‘approfitterà’ dei momenti di distacco tra Ridge e la moglie Brooke e, in particolare, il grande passo sta avvenendo nelle puntate attualmente in onda in America. Tra i ‘Bridge’, infatti, c’è un nuovo grande ostacolo: lo stilista crede che Brooke abbia chiamato i servizi sociali per incastrare il figlio Thomas e non permettergli di ottenere la custodia di Douglas. Un audio conferma tutto, ma Ridge non sa che l’audio è stato manomesso e è che quella non è la reale voce di Brooke. Deluso dalla Logan, però, Ridge si rifugia a Aspen, dove troverà proprio la bella Taylor Hayes. I due trascorreranno diverso tempo insieme e Ridge non avrà dubbi: è con lei che vorrà stare!

Taylor è scettica: la dottoressa non vuole inserirsi nuovamente nel matrimonio tra Ridge e Brooke ed essere la ‘terza incomoda’. Lo stilista, però, sembra essere sicuro dei suoi sentimenti e stavolta non ha ripensamenti: sarà la volta buona per ricongiungere la famiglia? Thomas e Steffy sono felicissimi: i due hanno contribuito non poco alla reunion dei loro genitori, in particolare Thomas.. Cosa ha fatto?

È stato proprio lui ad inscenare la telefonata finta per incastrare Brooke e allontanare il suo papà da lei. Quello che tutti si chiedono adesso è: cosa farà Ridge quando scoprirà che Brooke non ha colpe? Tornerà per l’ennesima volta sui suoi passi o confermerà la decisione di tornare al fianco di Taylor? Qualcosa ci dice che questo triangolo è destinato a durare ancora a lungo…