Chi è e cosa fa nella vita il nuovo fidanzato di Bebe Vio; tutto sul ragazzo beccato in dolce compagnia della campionessa di scherma.

I due sono stati beccati insieme durante quella che sembra essere una dolcissima uscita romantica. A scattare le foto il settimanale Chi, che ha immortalato la coppia durante un aperitivo a Roma, lungo il Tevere. Quello accanto a Bebe Vio sembra proprio essere il suo nuovo compagno.

Nelle immagini condivise dal settimanale diretto da Alfonso Signorini qualche settimana fa, i due sono stati immortalati in diversi momenti della serata, dalle chiacchiere a tavola al ritorno verso l’auto. Complicità, sorrisi, abbracci e baci appassionati: pare proprio che la campionessa paralimpica abbia trovato l’amore. Ma chi è l’uomo beccato in compagnia della 25 enne qualche settimana fa?

Bebe Vio in dolce compagnia a Roma: chi è il suo nuovo fidanzato

Una meravigliosa vista sul Tevere fa da sfondo all’appuntamento romantico catturato dai fotografi di Chi. Bebe Vio ha sempre fatto parlare di lei per i suoi straordinari successi, ma sembra proprio che nella vita della campionessa di fioretto sia arrivato anche l’amore. Proprio il settimanale di Alfonso Signorini ha condiviso diverse immagini dell’appuntamento romantico tra Bebe Vio e un misterioso ragazzo: i due si scambiano sorrisi, carezze e baci sulla terrazza del The First Musica, bellissimo locale che si affaccia sul Tevere. Ma chi è l’uomo che fa battere il cuore alla giovane atleta?

Si tratta di Gianmarco Viscio, giocatore dilettante di calcio a otto, che fino all’anno scorso vestiva la maglia del George Best Team, squadra di serie B. Di lui non sappiamo molto, se non che l’età: il calciatore ha 30 anni, cinque in più della campionessa di fioretto. Al momento, non è stato rintracciato alcun profilo social del ragazzo.

I diretti interessati non hanno né confermato, né smentito la notizia, ma la coppia si è mostrata senza problemi per strada, scambiandosi dolci effusioni. Tutto fa pensare che sia nata una meravigliosa storia d’amore.