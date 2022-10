Cosa fa Ilary Blasi alle labbra per averle sempre ‘evidenti’: il trattamento scelto dalla conduttrice.

Negli ultimi mesi non si parla che di lei per la burrascosa rottura con Francesco Totti. Ilary Blasi, però, continua a condividere sui social foto e video delle sue giornate, mostrando ai fan attimi della suo quotidianità.

Dai suoi outfit mai banali ai luoghi che visita, la conduttrice sa sempre come attirare l’attenzione dei suoi followers. Coi quali, qualche settimana fa, ha condiviso alcune immagini del particolare trattamento estetico a cui si è sottoposto. Un trattamento alle labbra, nello specifico: sapete come fa Ilary per renderle così belle? Ve lo sveliamo subito.

Ilary Blasi, qual è il segreto delle sue meravigliose labbra

Sin dagli esordi nel ruolo di letterina a Passaparola, Ilary Blasi ha incantato tutti con la sua bellezza. Una bellezza innegabile: l’ex moglie di Francesco Totti è una delle donne più affascinanti del nostro piccolo schermo. Una donna che si prende cura di sé, tra allenamenti e trattamenti estetici. In particolare, qualche settimana fa, Ilary ha mostrato ai fan i risultati dell’ultimo trattamento alla labbra. Di cosa si tratta? Di un tatuaggio utilizzato con la tecnica della micropigmentazione, che ha lo scopo di rendere le labbra più carnose e voluminose.

Attraverso le sue stories, la Blasi ha mostrato i vari step per ‘ritocchino’, presentando anche la professionista dermopigmentista che si è occupata del trattamento a Roma, Valentina Bardeggia. Un trucco per rendere il contorno labbra più delineato e il colore più omogeneo. Un trattamento beauty tra i più richiesti negli ultimi anni.

“Il colore a guarigione scaricherà di un 60 / 70 % donando alle labbra un colore del tutto naturale”, ha scritto la Bardeggia nella didascalia al post condiviso nella pagina dedicata ai suoi lavori; post in cui ha condiviso proprio le immagini del prima e dopo delle labbra di Ilary. E voi, conoscevate questo piccolo ‘segreto’ di bellezza della conduttrice?

Ilary Blasi, l’indiscrezione sulle borse sparite

Una nuova indiscrezione è trapelata riguardo quella che sembra essere ormai una vera e propria battaglia da ex. Dopo i rolex che Ilary avrebbe sottratto a Francesco Totti, come rivelato da quest’ultimo nell’intervista fiume a Il Corriere della Sera, spuntano le scarpe. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la conduttrice avrebbe presentato un ricorso d’urgenza al Tribunale di Roma per ottenere la restituzione di circa cento paia di scarpe. Scarpe che l’ex capitano della Roma avrebbe portato via dalla cabina armadio della moglie, nella loro villa all’Eur. Si parla di calzature firmate da brand prestigiosi, da Gucci a Chanel, da Casadei a Le Silla, che sarebbero sparite dal guardaroba della presentatrice Mediaset: alcuni di questi capi pare valgano circa 4 mila euro.