Il famoso conduttore ha detto addio a Mediaset e adesso rivela: “La verità è che…”

Dopo aver detto addio a Mediaset, il famoso conduttore ha rivelato tutta la sua verità in merito: cosa ha appena raccontato.

Ci sono sodalizi artistici artistici che durano anni e che sembrano eterni – proprio come quello tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti – e quelli che, invece, terminano da un momento all’altro. È questo quello che è accaduto ad un famoso conduttore, che dopo ben 11 anni in Mediaset ha scelto di dire salutare per sempre l’azienda di Cologno Monzese.

Così come è accaduto poco più di un anno fa ad Alessia Marcuzzi, che recentemente ha svelato in che rapporti è rimasta con Mediaset, anche un altro amato conduttore della stessa azienda televisiva ha scelto di dirle ‘addio’ improvvisamente, facendo parecchio rumore. Adesso, a distanza di diversi mesi dal suo saluto definitivo ed il passaggio definitivo ad una famosa piattaforma streaming, il conduttore ha scelto di rompere il silenzio e raccontare tutta la verità sulla sua decisione.

Il famoso conduttore Mediaset racconta tutta la verità sul suo addio dopo 11 anni

“Qualcuno ricorderà che lo scorso anno il mio addio a Mediaset non è stato il più sereno al mondo”, è proprio con queste esatte parole che il famoso conduttore tv ha iniziato a raccontare tutta la verità sull’interruzione del suo rapporto con l’azienda di Cologno Monzese. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il presentatore sportiva abbia clamorosamente rinunciato al rinnovo del contratto dopo che la sua deroga per commentare una partita a settimana di Serie A su Dazn è stata rifiutata. Un ‘no’, molto probabilmente, che il conduttore non avrebbe mai voluto ricevere e che l’ha portato a dire addio a Mediaset.

Dopo l’addio all’azienda di Cologno Monzese, Pierluigi Pardo è ‘approdato’ a Dazn ed è diventato uno delle sue colonne portanti. Adesso, però, il conduttore ha rotto il silenzio ed ha raccontato tutta la verità sull’accaduto. “Io a Mediaset sono stato benissimo. Ho passato 11 anni fantastici, sono cresciuto tanto, ho avuto tante occasioni e penso anche di aver fatto il mio”, ha spiegato in un breve video Instagram. “Un’azienda che mi ha aiutato, supportato, che mi è stata vicina e che non è stata solo un’azienda ma anche una famiglia”, ha concluso.

Il video di Pierluigi Pardo non è assolutamente passato inosservato ai ‘vertici’ di Cologno Monzese, che subito l’hanno ringraziato per la franchezza.