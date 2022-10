Gf Vip, un altro guerriero come Carolina Marconi nella casa: non aveva detto niente finora

Non tutti lo sanno, ma c’è un altro guerriero nella casa del GF Vip come Carolina Marconi: fino ad ora non aveva detto proprio nulla.

Un’edizione del GF Vip completamente diversa da tutte le altre e che, fino a questo momento, si sta rivelando davvero insuperabile. Si tratta di un’edizione dove Alfonso Signorini e la sua squadra hanno scelto di puntare su pochi nomi da cartellone, ma su tante storie da raccontare.

A partire dal racconto drammatico di George Ciupilan e la confessione da brividi di Pamela Prati su Mark Caltagirone, sono tantissime le storie che si stanno alternando tra le quattro mura di Cinecittà. Una di queste, però, è totalmente inedita! Solo adesso, infatti, uno dei concorrenti del GF Vip ha voluto raccontare la sua battaglia.

Durante un momento di chiacchiere con Carolina Marconi, l’amato Vippone ha raccontato all’ex concorrente del GF di aver combattuto anche lui contro un tumore e di aver fatto ben otto mesi di chemioterapia. Insomma, si tratta di un vero e proprio guerriero, che non ha potuto fare a meno di raccontare la sua storia.

GF Vip, anche lui come Carolina Marconi: la storia di un guerriero, cosa ha detto

A distanza di quasi vent’anni dalla sua primissima partecipazione al Grande Fratello – dalla quale non è per nulla cambiata – Carolina Marconi è ritornata nel famoso reality di Canale 5, pronta a raccontare la sua storia. Poco più di un anno fa, l’ex gieffina ha scoperto di avere un tumore al seno, combattendo con tutta se stessa pur di sconfiggerlo. Ad oggi, si può dire che la bella Carolina è riuscita ad uscire vincitrice da questa battaglia, ma si può chiaramente comprendere che il ricordo di questo momento drammatico la fa ancora rabbrividire.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Carolina Marconi non sia affatto l’unica guerriera di questa edizione del GF Vip. Seppure in netto ritardo rispetto a tutti gli altri suoi compagni di viaggio, sembrerebbe che anche un altro vippone abbia combattuto la sua stessa battaglia. A svelarlo apertamente, è stato proprio il diretto interessato in un momento di confidenza con la Marconi. “Credimi che posso capirti su quello che mi stai raccontando. L’ho fatta anche in in passato. Io poi amore l’ho fatta 8 mesi”, ha iniziato a raccontare l’amato vippone alla sua coinquilina, facendo un chiaro riferimento al ciclo di chemioterapia a cui si è dovuto sottoporre.

A raccontare questa parentesi drammatica della sua vita, è stato proprio il giovane Alberto De Pisis. Dal suo racconto, infatti, sembrerebbe che anche lui abbia avuto un tumore, anche se non ci è dato sapere granché. “Poi ci sono i capelli… Però dopo c’è la fase di ricrescita dei capelli. Poi però ti ricrescono più forti e spessi. Sì è una seconda rinascita”, ha concluso il suo racconto.

Vi piacerebbe saperne di più?