GF Vip, cosa ha fatto Marco Bellavia prima di entrare nella casa: spunta fuori la verità

GF Vip, che cosa ha fatto Marco Bellavia prima di fare il suo ingresso in casa: spunta fuori la verità.

La questione del bullismo contro Marco Bellavia ha indignato il pubblico che segue il Grande Fratello Vip. Il conduttore quando è entrato in casa aveva stretto un legame speciale con Pamela Prati. Tra sorrisi e abbracci nulla era trapelato. Soltanto con il passare dei giorni ha parlato dei suoi problemi mentali.

Problemi accentuati dal comportamento degli altri concorrenti nei suoi confronti. Ad Antonella Fiordelisi, mentre erano in zona beauty, ha confessato di aver avuto attacchi di panico in metropolitana e di aver capito negli ultimi tempi di essere una persona empatica. Dagli altri coinquilini ha ricevuto indifferenza e parole poco affettuose, spesso di lontananza. Durante le scorse puntate Ginevra Lamborghini è stata squalificata per la frase ‘merita di essere bullizzato’, mentre Giovanni Ciacci è uscito attraverso un televoto flash.

L’ex concorrente prima di uscire si era scusata con il mental coach e aveva mostrato di aver capito il gravissimo errore fatto. Marco in queste ultime due dirette ha cercato di interagire con i suoi ex coinquilini. Prima ha mandato una lettera dal contenuto molto forte e successivamente un videomessaggio in cui è apparso insieme a suo figlio. Da quando è uscito sono emersi molti dettagli su quanto è accaduto. E’ anche spuntata fuori una verità su che cosa ha fatto prima di entrare al GF Vip.

GF Vip, che cosa ha fatto Marco Bellavia prima di entrare in casa: spunta adesso la verità

Marco Bellavia ha abbandonato il Grande Fratello Vip. Il suo caso è stato molto discusso e il pubblico si è indignato per il comportamento nei suoi confronti degli altri concorrenti. Più volte prima della puntata in cui sarebbe stato affrontato il discorso, è stato chiesto a gran voce un provvedimento. Cosa che è successa in diretta tv.

Ed è proprio in diretta che abbiamo visto in modo consapevole e forte l’indifferenza che i concorrenti gli hanno mostrato. Nel video che Alfonso Signorini ha mandato in onda, c’è una scena che ha spiazzato completamente. Mentre Marco era a terra dietro al divano, Attilio e Ciacci gli passavano di fianco senza chiedergli nulla. Questa è naturalmente una delle tante. Dopo la sua uscita sono emersi nuovi dettagli ed è spuntata fuori anche la verità su che cosa abbia fatto l’ex concorrente prima di entrare.

A raccontare ogni cosa è stata la sua ex moglie, Elena Travaglia, madre di suo figlio e con la quale ha mantenuto un bel rapporto. La donna al settimanale Di più ha svelato che non sapeva nulla dei problemi mentali del suo ex marito. Ha anche aggiunto che Marco prima di entrare aveva avuto due sedute con la psicologa. La prima per telefono e la seconda da vicino durata ben 3 ore: “A quel punto è stato ritenuto idoneo”, ha confessato.