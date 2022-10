GF Vip, Elenoire Ferruzzi ha svelato un particolare dettaglio sulle sue unghie lunghe: cosa ha detto.

Elenoire Ferruzzi si è fatta subito notare al GF Vip. Prima del suo ingresso ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui ha detto di non etichettarsi: “Le definizioni creano distacco e confusione. Il mio pensiero va compreso, io sono oltre”. Ha raccontato un episodio di quando era bambino. Inizialmente ha affermato di non aver sentito di vivere in un corpo non suo. Questo è venuto dopo.

Una volta a scuola, stava facendo sul diario dei cuori con il nome del compagno che gli piaceva. Ad un certo punto si è avvicinata la maestra che ha esordito: “Avete visto che cosa sta facendo il vostro compagno? Vergogna!”. Parole che la ferirono nell’anima. Tornò a casa distrutta. La scuola che avrebbe dovuto rappresentare l’inclusione è diventata per lei un inferno. E’ stata la società, dice, a farla sentire di vivere in un corpo sbagliato. E’ stata bullizzata, ha ricevuto maltrattamenti, insulti e critiche. Con una delle persone che l’hanno trattata male ha confessato di averci fatto anche l’amore.

Non la riconobbe. Lei glielo disse ricevendo indietro le scuse. Adesso è una concorrente della settima edizione del GF Vip. Si è fatta subito notare e non sono passate inosservate le sue lunghe unghie. C’è un dettaglio al riguardo che la concorrente ha svelato parlando con Pamela Prati.

GF Vip, Elenoire Ferruzzi svela un dettaglio particolare sulle sue unghie lunghe

Abbiamo visto che nella casa del Grande Fratello Vip stanno nascendo diversi legami. Inizialmente si era creata una bella amicizia tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi. La concorrente ha poi fatto sapere di provare un interesse nei confronti del concorrente e a detta sua, come disse nei primi giorni, aveva notato lo stesso da parte di Luca.

Quando quest’ultimo le ha fatto notare di essersi sbagliata, ne è nato un forte scontro. Elenoire l’ha accusato di vergognarsi di dire la verità. Dopo questo battibecco affrontato anche in una puntata tra i due è tornato il sereno anche se non mancano le discussioni. La Ferruzzi è sicuramente tra le concorrenti più forti di quest’anno. Quando è entrata tutti avranno notato le sue unghie molto lunghe e di colore rosso. C’è un dettaglio che lei stessa ha svelato al riguardo.

Parlando con Pamela Prati ha spiegato che sono vere e che le fa con l’acrilico: “Sono mie, le faccio con la resina, l’acrilico. Non vedi che sono storte in alcuni punti?”. Ha anche aggiunto che ogni due settimane, quando è a casa, le ritocca. In molti si sono chiesti se le sue unghie fossero vere o no e adesso il ‘mistero’ è stato svelato.