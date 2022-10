Ha modificato le foto? Al GF Vip il fisico non sembra quello di instagram

Ha modificato le foto? Al GF Vip il fisico del concorrente non sembra quello delle foto di instagram.

Il Grande Fratello Vip sta facendo molto parlare. In particolare in questi giorni l’attenzione si è concentrata su quanto successo a Marco Bellavia. Il conduttore ha abbandonato il reality sabato scorso. Più volte aveva manifestato di avere un malessere mentale e aveva lasciato una sorta di richiesta di aiuto ai suoi coinquilini.

Richiesta che non è stata accolta. Luca Salatino, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi sembrano essere stati gli unici ad avvicinarsi all’ex concorrente. Ad Antonella aveva anche confidato dei suoi problemi mentali, raccontando dei suoi attacchi di panico in metropolitana. Aveva riferito di aver capito negli ultimi tempi di essere molto empatico. Nel corso del confronto non aveva nascosto la consapevolezza di non essere in grado di riuscire a superare tutto da solo ma forse con l’aiuto dei suoi coinquilini poteva sopportare di più. Aiuto che però non è mai arrivato. Anzi, gli altri si sono rivolti a lui spesso con parole poco affettuose, hanno usato scherno e l’hanno deriso.

Marco ha così deciso di lasciare il gioco ma dopo il suo addio si è alzato un polverone ancora più forte. Migliaia di telespettatori si sono scagliati contro quanto successo, dicendo di aver fatto del bullismo nei suoi confronti. Ad essere attaccati sono stati ovviamente i concorrenti in casa che non hanno mostrato umanità all’uomo. Per questo sono stati presi seri provvedimenti. Dopo la sua uscita la vita in casa è andata avanti, tra una chiacchiera ed un’altra e una discussione ed un’altra. In questi giorni qualche utente ha lanciato ‘un’accusa’ nei confronti di un concorrente. Molti ritengono che abbia modificato le foto sui social perchè in casa il suo fisico appare diverso: è davvero così? Vediamo come stanno le cose.

Ha davvero modificato le foto? Al GF Vip il suo fisico non sembra come nelle foto su instagram

In questi giorni i concorrenti si sono trovati sotto attacco per l’uscita di Marco Bellavia. Dopo che il conduttore ha lasciato il reality la vita in casa pare stia andando avanti. Un concorrente del programma si è trovato protagonista di alcuni commenti, il motivo? Secondo quanto riportato il suo fisico non sembrerebbe come quello che si vede nelle sue foto sui social.

George Ciupilan è il più giovane della casa. Piace molto al pubblico. Nonostante piaccia qualcuno ha notato un dettaglio guardandolo ogni giorno. In casa appare con un fisico asciutto, mingherlino, non sembra avere un addome scolpito come invece vediamo in una vecchia foto pubblicata sui social dove mostra gli addominali. Qualcuno allora lo ha accusato di aver utilizzato il photoshop agli scatti che condivide sui social. C’è però una spiegazione a tutto questo o comunque potrebbe essere questa.

Le foto che il concorrente mostra su instagram in cui vediamo gli addominali scolpiti sono state pubblicate qualche anno fa. C’è uno scatto pubblicato nel 2019 e un altro invece nel 2020. Potrebbe essere che nell’ultimo periodo George non si sia allenato molto mentre 2 anni fa seguiva un allenamento costante, mettendo in mostra i risultati. C’è anche un’altra spiegazione, queste foto sono state scattate da fotografi professionisti quindi può capitare che il professionista inserisca delle modifiche, che siano una sfumatura o altro e che una diversa luce metta in risalto ancora di più l’addome. Questi sono piccoli dettagli che il pubblico non si lascia sfuggire. E sappiamo bene che chi segue il reality è sempre molto attento a ciò che succede e si interessa alle dinamiche del gioco prendendo a cuore quanto accade.

Tralasciando questo, George è uno dei concorrenti che sta piacendo molto: semplice, dalla personalità genuina, sa quando dire una cosa e fino ad ora non ha mai sbagliato agli occhi dei telespettatori. A voi piace come concorrente?