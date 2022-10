“La critica più crudele che ho ricevuto”: il racconto drammatico

“La critica più crudele che ho ricevuto”, l’attrice parla a Verissimo della sua carriera ma non solo, il racconto drammatico che ne è emerso

Verissimo, il programma tornato sui nostri schermi da più ormai di due settimane ha visto tornare alla ribalta la splendida ed amatissima Silvia Toffanin nelle vesti di conduttrice. In questi primi weekend autunnali, la conduttrice è ritornata in onda con una nuova edizione del programma. Ed è pronta ad ospitare gli ambiti ed amati volti dello spettacolo.

Diverse sono già state le ospitate televisive alle quali abbiamo potuto assistere in queste prime puntate. Fra queste, Belen Rodriguez che ha messo i puntini sulle i sul rapporto con Stefano De Martino ed ha raccontato a tal proposito un retroscena che pochi conoscevano. Ma a Verissimo abbiamo anche sentito parlare di storie toccanti che hanno lasciato un segno per la loro portata emotiva. Sarà forse, come la stessa Belen Rodriguez aveva detto in vesti di ospite, che essere a Verissimo è come sentirsi a casa. E sarà per questo che gli ospiti della Toffanin non esitano a raccontarsi anche nella maniera più intima. Fra gli ospiti della puntata andata in onda lo scorso sabato, esattamente l’8 Ottobre, la conduttrice ha ospitato la vincitrice del Leone d’Oro della Mostra del Cinema di Venezia, premiata come migliore attrice nel film a lei dedicato. Il drammatico racconto dell’attrice negli studi televisivi Mediaset, non è passato inosservato.

Verissimo, l’attrice e il suo racconto drammatico: “La critica più crudele che ho ricevuto”

Vera Gemma è la vincitrice del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, premiata come migliore attrice nella sezione Orizzonti, nel film ‘Vera’ a lei dedicato. L’attrice, ospite di Silvia Toffanin si è lasciata andare ad un racconto drammatico che in un certo senso ha un po’ influenzato la sua vita e la sua carriera.

Per molto tempo in questi anni, Vera Gemma ha dovuto percorrere la sua strada verso il successo combattendo contro le critiche che talvolta le venivano rivolte in merito soprattutto al suo aspetto fisico ed al fatto che secondo molti non avesse nulla che somigliasse al padre, Giuliano Gemma. Per anni ha dovuto quindi sopportare le numerose critiche da parte di chi aspramente gliele mandava a dire.

“Era il crudele e continuo paragone e giudizio della gente che ad un certo punto ha iniziato a farmi male“, riferendosi alle critiche di chi con aspro giudizio voleva sottolineare che lei non fosse bella come suo padre. “Questa è stata la critica più crudele che ho ricevuto. Da piccola mi dicevano ‘ah sei la figlia di Giuliano? Non gli somigli per niente‘” ha poi aggiunto. Ma quel premio, è stato per lei sicuramente una forma di riscatto.

“E’ stato un momento incredibile quello in cui ho vinto, improvvisamente tutto nella mia vita ha trovato un senso“, ha raccontato.