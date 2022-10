“Per la prima volta…”caso Denis Pipitone, cosa ha fatto la mamma Piera Maggio: è lei stessa a raccontare ogni cosa.

La mamma di Denis Pipitone, Piera Maggio, è stata ospite a Verissimo sabato scorso. Sono passati 18 anni da quel giorno, quando la sua vita è cambiata pe sempre. Un giorno che l’ha segnata e che non potrà mai dimenticare, quando la sua bambina è scomparsa a Mazara Del Vallo.

Nell’intervista a Silvia Toffanin ha parlato della sua storia e ha ripercorso il matrimonio con Tony Pipitone. Denise portava il suo cognome ma non era in realtà sua figlia. Piera ha spiegato che suo marito non poteva avere figli e quindi hanno scelto di fare l’inseminazione artificiale con un donatore. E’ arrivato Kevin, che oggi ha 29 anni. Il giovane però non sapeva di non essere figlio di Tony e l’ha scoperto soltanto 6 anni fa.

E’ stato solo allora che la donna gliel’ha confessato: “Ho voluto tutelarlo, ha vissuto già un dolore grande per la sorella. Lui sapeva dell’inseminazione ma pensava che il donatore fosse Tony”, ha confessato. Mentre parlava con Silvia ha anche raccontato che cosa ha fatto.

Nel corso dell’intervista ha anche detto che per la prima volta parlava di fatti suoi personali: “E’ stato qualcosa di molto emozionante perchè per la prima volta mi apro su cose private della mia vita”. Infatti ha fatto sapere del suo libro Denise. Per te con tutte le mie forze. In questo libro racconta di fatti di cui non ne ha mai parlato prima. Come fa sapere, svela cose che non ha mai raccontato per tutelare suo figlio Tony. Il giovane ha lasciato libera sua madre di riportare nero su bianco il peso che portava da anni.