“Può andare con altre donne”: personaggio famoso parla di suo marito così

Durante una puntata del GF Vip è stato affrontato il discorso e Sofia Giale De Donà ha spiegato ogni cosa. Discorso che aveva già confidato in settimana parlando con gli altri concorrenti: “Mi fanno ridere quando giudicano il mio matrimonio che magari è esplicito. Noi ci diciamo le cose in faccia”, ha spiegato. La giovane concorrente ha infatti detto che se lui vuole andare o va con altre persone non è tradimento se lo sa e lo stesso vale per lei: “Preferisco un rapporto come il nostro, dove ci diciamo le cose, le facciamo. Lui può andare con altre, per me non è tradimento se io lo so. Se non ci sono sentimenti per me va bene”.

Giaele oggi è una concorrente del GF Vip ma la sua prima apparizione in televisione risale nel reality Ti spedisco in convento. Successivamente l’abbiamo vista a Scherzi a parte, dove ha fatto parte del cast per lo scherzo di cui vittima era Sonia Bruganelli. Adesso è nella casa e sta facendo molto parlare di lei. Prima di tutto ha dimostrato da subito di essere schietta e abbastanza forte. E’ poi finita al centro dell’attenzione del pubblico quando ha raccontato del suo matrimonio libero. In casa si sono scagliati contro di lei. Alcuni concorrenti hanno affermato che sta con suo marito solo per soldi.

Carolina Marconi, per esempio, ha detto d non accettare il fatto che il suo uomo possa andare con altre persone, perchè vuol dire che non c’è amore. Altri invece hanno spiegato che la scelta è di Giaele e non bisogna giudicare. La stessa concorrente si è mostrata serena di vivere un matrimonio aperto.