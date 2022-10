“Si, per sempre!”: arriva la proposta di matrimonio per l’amatissima ex di Temptation Island; il dolce annuncio è arrivato attraverso i social.

Una foto con l’anello di fidanzamento in primissimo piano e poche ma significative parole: “Si… per sempre!”. È così che uno dei volti più amati di Temptation Island ha annunciato la splendida notizia ai suoi followers: sta per convolare a nozze!

La proposta di matrimonio è arrivata proprio nelle scorse ore, con tanto di anello. Matrimonio che arriva dopo la più grande gioia per la coppia: la nascita della loro prima figlia, avvenuta nell’estate del 2021. Una pioggia di auguri e messaggi di affetto ha invaso il post condiviso su Instagram. Scopriamo di più su questa meravigliosa notizia.

Temptation Island, arriva la proposta di matrimonio: si sposano!

L’abbiamo conosciuta nel 2016, quando ha partecipato a Temptation Island con il suo ormai ex fidanzato. Un percorso turbolento, quello della coppia, nel docu reality di Canale 5, ma nonostante questo i due decisero di lasciare insieme il programma e dare un’altra possibilità al loro amore. Amore che, però, non è durato ancora a lungo lontano dalle telecamere: dopo poco i due hanno deciso di lasciarsi e di iniziare una nuova vita l’uno lontano dall’altra. Di chi stiamo parlando?

Di Roberta Mercurio e Flavio Zerella, entrambi oggi felicissimi insieme a nuovi partner. Proprio Roberta, poche ore fa, ha ricevuto una dolcissima proposta di matrimonio dal suo compagno, il calciatore Luca Caldirola, al quale è legata dal 2022. Una storia d’amore belssima, dalla quale, a giugno dell’anno scorso, è nata la piccola Camilla. Mancavano soltanto i fiori d’arancio, che però stanno per arrivare!

Con un tenero scatto condiviso su Instagram, Roberta ha mostrato ai follower l’anello ricevuto dal suo Luca, annunciando di aver detto ‘si per sempre’ alla sua proposta di nozze. Il difensore del Monza e l’ex di Temptation Island sono stati invasi dai messaggi di auguri di amici, fan e colleghi, tutti super felici per la splendida novità.

Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore a questa splendida famiglia.

Temptation Island, Flavio Zerella oggi

Come vi abbiamo detto, anche l’ex compagno di Roberta, Flavio, si è rifatto una vita. E lo ha fatto con un’altra ex protagonista della trasmissione di Canale 5. I due, però, non si sono conosciuti nel programma, avendo partecipato a due edizioni differenti, in periodi diversi. Si tratta di Nunzia Sansone, che aveva partecipato alla trasmissione col suo fidanzato storico, Arcangelo Bianco: la loro storia è terminata dopo tredici anni. Oggi, Flavio e Nunzia sono felicissimi e anche loro genitori della piccola Dea, nata ad ottobre del 2021. I due stanno pensando alle nozze, che potrebbero arrivare molto presto.