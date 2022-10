Silvia Toffanin svela il ‘segreto’ della sua forma fisica: proprio così tiene in linea

La forma fisica di Silvia Toffanin non passa assolutamente inosservata, ma sapete qual è il suo segreto? Proprio così tiene la linea.

Una nuova stagione tv è finalmente iniziata per Silvia Toffanin. Dopo le meritate vacanze estive, l’amata conduttrice è ritornata sul piccolo schermo con Verissimo. Ed, con un doppio appuntamento settimanale, continua ad intrattenere numerosissimi spettatori.

Sono trascorsi anni da quando Silvia Toffanin, piuttosto giovanissima, entrava a far parte dello spettacolo italiano. Dapprima a Miss Italia ed, in seguito, come letterina di Passaparola, la compagna di Piersilvio Berlusconi si è facilmente fatta notare, diventando un volto amatissimo di Canale 5. Se in tutti questi anni la sua popolarità è aumentate sempre di più, a non essere mai cambiata è stata la sua forma fisica: qual è il suo segreto? Negli scorsi anni, è diventata mamma di due splendidi bambini, eppure il suo fisico continua ad essere longilineo: curiosi di sapere come la famosa conduttrice tiene la linea? A svelare ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata.

Silvia Toffanin, qual è il segreto della sua forma fisica?

Se proprio recentemente Antonella Clerici ha svelato di seguire la dieta del 5 per mantenersi in forma, sembrerebbe che Silvia Toffanin non segua affatto alcun tipo di dieta particolare. Poco prima di mettersi al timone di una nuova edizione di Verissimo, infatti, l’amata conduttrice tv si è ampiamente raccontata alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Ed oltre a svelare qualche ‘chicca’ sui suoi outfit e gli ospiti di Verissimo – rispondendo una volta per tutte al ‘caso Blasi’ – la Toffanin ha svelato anche qual è il segreto della sua forma fisica.

Che Silvia Toffanin fosse una tipa atletica, lo sapevamo già. Queste parole confessate a Tv Sorrisi e Canzoni, però, ce ne danno ampia conferma. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che la conduttrice tv ci tenga particolare alla sua forma fisica e che faccia di tutto per mantenerla. Certo, come dicevamo poco fa, non si attiene affatto ad una dieta ‘particolare’ o ‘drastica’ – proprio come Benedetta Parodi – piuttosto preferisce seguire un regime alimentare sano e regolato. D’altra parte, diciamoci la verità: mangiare ‘pulito’ è sempre alla base di tutto!

A questo regime alimentare, però, Silvia Toffanin ci aggiunge anche un po’ di attività fisica. Oltre a trascorrere molto tempo all’aria aperta, la conduttrice ha rivelato di praticare in estate lo stand up paddle – uno sport molto simile al surf, ma che consiste nello stare in piedi sulla tavola – di fare pilates ed allenarsi con dei pesi. Insomma, una routine di benessere non da poco. L’avreste mai immaginato?

È proprio questo, quindi, il ‘segreto’ che contribuisce a fare avere a Silvia Toffanin un forma fisica da invidiare. Cosa ne pensate?