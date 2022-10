“Stuprata, ho tentato il suicidio”: il terribile dramma della famosa influencer

La famosa influencer ha raccontato il suo terribile dramma: “Ho tentato il suicidio”, cos’è successo dopo lo stupro subito.

Dopo la struggente confessione dell’amato Vippone, è il turno di una famosa influencer a raccontare il suo terribile dramma. Nel corso di una sua recentissima intervista, infatti, la giovane donna ha raccontato di essere stata stuprata e di aver, addirittura, tentato il suicidio dopo questo drammatico evento.

La vita, lo sappiamo benissimo, non è sempre tutta rose e fiori. Può, infatti, capitare che nel corso degli anni ci vengano posti davanti degli ostacoli che dobbiamo essere abilissimi a superare. Certo, non è assolutamente facile, ne siamo consapevoli, ma a volte l’unica via di uscita è quella di darsi forza e rimboccarsi le maniche per tentare di stare meglio. È proprio questo quello che una giovanissima influencer ha raccontato nel corso di una sua recentissima intervista.

Era esattamente il 2018 quando la giovane donna, durante un suo viaggio in Sudafrica, è stata vittima di uno stupro, che l’ha fortemente messa a rischio. “Sei uomini mi hanno minacciato con una pistola e mi hanno stuprato”, ha raccontato. Un terribile episodio, da come si può chiaramente comprendere, che non è assolutamente passato sfuggito al suo benessere mentale. “Ho tentato il suicidio”, ha raccontato ancora.

La giovanissima influencer ha raccontato il terribile dramma vissuto: cos’è successo

Un racconto decisamente terribile, quello a cui si è lasciato andare la famosa influencer, portando alla mente quanto le è successo in Sudafrica nel lontano 2018. Cos’è accaduto? E perché si trovava lì? Scopriamo insieme il suo racconto.

In occasione del suo documentario, la famosa influencer non ha potuto fare a meno di raccontare il trauma subìto nel lontano 2018 quando, in Sudafrica per girare un reality, la sua auto è stata clamorosamente bloccata da sei uomini che non solo hanno minacciato lei e la sua troupe, rubando tutto quello che c’era al suo interno, ma l’hanno addirittura stuprata. Un dramma decisamente terribile, da come si può chiaramente comprendere, che ha portato non poche complicazioni alla diretta interessata. Ritornata a casa dal tragico avvenimento, la giovanissima influencer ha raccontato di essere caduta in depressione e di aver pensato, addirittura, al suicidio.

È proprio a MailOnline che la giovanissima ed amata Katie Price ha raccontato tutto quello che le è successo diversi anni fa e che ancora adesso le lascia l’amaro in bocca. Stuprata da sei uomini completamente sconosciuti, la Price ha spiegato come l’evento l’abbia fortemente traumatizzata tanto da farle pensare di prendere una decisione shock. “Ho tentato di uccidermi. Ecco fino a che punto stavo male, ma nessuno lo sapeva”, ha spiegato.

Fortunatamente, oggi Katie sta decisamente meglio e, grazie al percorso fatto, può dire di non avere più brutti pensieri. Tuttavia, si augura che il suo racconto e la sua ‘rinascita’ possano servire d’aiuto a chi, come lei, vive o ha vissuto la stessa situazione.