GF Vip, sale la tensione: la discussione va avanti per tutta la notte; cosa è successo tra i due concorrenti del reality show di Canale 5.

Continua l’avventura dei vipponi nella casa del GF Vip. La settima edizione del reality show di Canale 5 è iniziata da circa un mese e i colpi di scena nella casa di Cinecittà sono stati già tantissimi. Proprio come le discussioni.

Gli scontri, all’interno della casa, sono all’ordine del giorno: la convivenza forzata rende davvero difficile instaurare un clima di serenità e armonia. Nelle scorse ore, però, la tensione è nata tra due concorrenti che, fino a questo momento, sono stati molto uniti all’interno della casa. Cosa ha distrutto la loro serenità? Vi raccontiamo tutto!

GF Vip, clima di tensione tra Antonella ed Edoardo: cosa è successo

I “Donnalisi”: è così che i fan chiamano la “ship” formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, sempre più vicini nella casa del GF Vip. I due si sono avvicinati sin dalle prime settimane in casa, ma la bella salernitana non ha nascosto i dubbi rispetto al volto di Forum: Edoardo è realmente interessato a lei o fa il piacione con tutte? A quanto pare, il concorrente è più che coinvolto dalla schermitrice.

Lo ha dimostrato nelle scorse ore, quando ha apertamente manifestato la sua gelosia nei confronti di Antonella. A far infuriare Edoardo sono stati proprio alcuni atteggiamenti della sua coinquilina, a suo avviso poco rispettosi nei suoi confronti. Edoardo non ha gradito che Antonella abbia fatto un massaggio ad Antonino Spinalbese o che abbia giocato al gioco della bottiglia, con tanto di pegno del bacio. A peggiorare la situazione è stato il fatto che, nonostante Edoardo fosse palesemente triste ed arrabbiato nel corso della serata, la Fiordelisi abbia continuato tranquillamente a divertirsi.

Confidandosi con Carolina Marconi, Edoardo esprime le sue perplessità:” Ho sbagliato valutazione su di lei. Ok che non siamo fidanzati, ma abbiamo qualcosa e sarebbe rispettoso non fare quelle cose”. L’ex volto di Forum ci va giù pesante, ammettendo: “Questa cosa mi ferisce e pensavo fosse un altro tipo di persona. Nella vita si sbaglia”. Sarò davvero così? Secondo Carolina, quello di Antonella è solo un modo per stuzzicare e mettere alla prova Edoardo, per assicurarsi che lui sia davvero interessato a lei. La Marconi è sicura che anche Antonella sia davvero legata a lui. Ma cosa è successo nel bel mezzo della notte?

I due ‘piccioncini’ si sono ritrovati sul divano nel cuore della notte e hanno parlato di tutto quanto è successo. Antonella ha rivelato di essersi accorta che Edoardo stava male a causa sua… Edoardo le avrà creduto? Quel che è certo è che, dopo aver chiarito, i due si sono lasciati andare a teneri abbracci e coccole. Sta nascendo un amore nella casa?