Valeria Marini voleva prendere una strada completamente diversa rispetto a quella della tv

Valeria Marini negli ultimi tempi voleva prendere una strada completamente diversa da quella della tv.

Valeria Marini è impegnata a Tale e quale show, programma condotto da Carlo Conti. Sono andate in onda le prime due puntate e la showgirl ci ha sorpreso con le sue performance, come hanno fatto anche gli altri protagonisti. Se adesso è nel format dove i personaggi dello spettacolo imitano i grandi artisti della musica, poco tempo fa aveva pensato di fare altro.

L’aveva sfiorata l’idea di allontanarsi dalla tv. La sua scelta infatti portava ad una vita completamente diversa, ben lontana dallo spettacolo e dal gossip. Lo ha raccontato lei stessa in una precedente intervista. Ha spiegato di essere entrata, circa un anno fa, in un momento di crisi mistica e di aver avuto questa idea che sembrava quasi chiamarla ad alta voce.

Valeria Marini voleva prendere una strada diversa da quella della tv: la confessione

A Tale e quale show si sta impegnando al massimo e sta dando il meglio. Valeria Marini è una concorrente del format condotto da Carlo Conti. Oggi è nel talent ma circa un anno fa il suo pensiero di continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo era ben lontano. In un’intervista a Il corriere della sera raccontò di aver passato un momento di crisi mistica e di aver pensato di staccare dal piccolo schermo e dedicarsi ad altro.

La showgirl ha confessato l’idea che allora l’ha sfiorata fortemente: “Ci ho pensato un anno fa, dopo tante difficoltà. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento”. Valeria ha raccontato di aver pensato di prendere i voti e di andare in convento. Pensiero arrivato in un momento di crisi dopo aver superato tante difficoltà. Ne ha parlato con sua mamma e anche con un sacerdote. Ad un certo punto però ha compreso.

Ha capito che questa scelta non poteva essere come una fuga dalle difficoltà: “Non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante”. Valeria ha anche svelato di avere un rapporto molto forte con la religione. Prega tutte le sere e non c’è una domenica che non senta l’Angelus. Confessa che la fede è un dono che possiede fin da quando era una bambina: “Mia madre ci mandava in montagna ai Kinderheim: io stavo sempre in chiesa”.

La showgirl ha quindi pensato di farsi suora e di chiudersi in convento. Oggi quel pensiero è ben lontano. Anzi, da qualche mese ha trovato l’amore al fianco di Eddy Siniscalchi. Il suo compagno è più giovane, ed è un imprenditore napoletano. Al riguardo ha detto: “L’età è solo un numero. Mi fa sognare, mi chiama ‘Vita mia’. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”.