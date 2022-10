Stesso sangue, ma anche stesso fascino: avete mai visto il papà di Can Yaman?

Non c’è nessuno che non ami Can Yaman, ma avete mai visto il suo papà? In questa foto si nota chiaramente lo stesso fascino: incredibile!

Non potevamo affatto chiedere di meglio da questa ‘nuova’ stagione televisiva: Can Yaman in prima serata su Canale 5. Dopo l’incredibile successo riscontrato con Daydremaer, l’attore turco è ritornato a catturare l’attenzione dei suoi sostenitori con una nuova serie tv.

Insieme a Francesca Chillemi, Can Yaman è tra i protagonisti indiscussi di Viola come il mare! Nei panni di Francesco, l’attore turco continua a dimostrarsi uno dei volti più influenti di questi ultimi anni. Cosa ne sarà di lui dopo questa serie tv? Questo è ancora tutto da scoprire, eppure siamo certi che la sua scalata al successo non si fermerà affatto qui, ma continuerà sempre di più.

Sul suo canale social ufficiale, Can Yaman adora restare aggiornato coi suoi sostenitori. È proprio qui, infatti, che l’attore adora condividere scatti del tutto inediti. Recentemente, ve lo abbiamo mostrato com’era un bel po’ di tempo fa e com’è cambiato nel corso degli anni, ma avete mai visto il suo papà? In questa foto che siamo riusciti a rintracciare, non abbiamo potuto fare a meno di constatare quanto i due siano molto somiglianti e, soprattutto, molto affascinanti. Guardateli insieme: sono bellissimi!

Avete mai visto il papà di Can Yaman?

Buon sangue non mente: è così che ci va di anticipare lo scatto che mostra Can Yaman e il suo papà. In attesa della puntata di Viola come il mare di questa sera – che, come raccontato – sarà totalmente imperdibile, abbiamo fatto un po’ di ricerche ‘social’ sull’attore turco. Ed abbiamo rintracciato questo suo recentissimo scatto insieme a suo padre. L’avete mai visto?

Prima di passare in rassegna lo scatto tra padre e figlio ed ‘analizzare’ la loro somiglianza, ci teniamo a raccontarvi qualche cosa in più sul suo conto. Le informazioni che abbiamo su Guven Yaman sono davvero minime, ve lo anticipiamo. Stando a quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che il padre del bel Can sia uno stimatissimo avvocato turco. Sia chiaro: il buon Guven non è affatto l’unico avvocato di famiglia. Sapete, infatti, che prima di intraprendere la strada della recitazione, il bel Yaman ha conseguito la laurea in giurisprudenza?

Oltre a condividere la passione per l’avvocatura, Can e suo padre Guven hanno anche lo stesso fascino. Da questa foto pubblicata sui social, infatti, non solo si vede chiaramente la loro somiglianza, ma anche quanto la bellezza sia una ‘dote’ della famiglia Yaman. Non ci credete? Guardate qui:

Can e suo padre Guven sono davvero legatissimi. E questo scatto condiviso sui social ce ne da ampia conferma.