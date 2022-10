Uomini e Donne, Carola ha colpito subito Federico: ecco il profilo Instagram della corteggiatrice; una delle protagoniste del trono Classico.

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata soltanto da un mese, ma i colpi di scena nel dating show di Maria De Filippi sono stati già tantissimi. Sia per quanto riguarda il trono classico che per quello over. Oggi, però, vi parliamo del classico e, in particolare, di una delle corteggiatrici più in vista di queste prime settimane.

Si tratta di Carola, una delle corteggiatrici di Federico, nuovo tronista. La ragazza è arrivata in trasmissione appositamente per conoscere lui e tra loro è nato subito un bel feeling. La prima esterna è andata benissimo, ma nella seconda sono già nati i primi disguidi. Nascerà qualcosa di importante tra di loro? In attesa di scoprirlo, vi sveliamo qualche particolare in più sulla bella corteggiatrice. Sapete come trovarla su Instagram? Ve lo sveliamo noi!

Uomini e Donne, Carola è la nuova corteggiatrice di Federico: come trovarla su Instagram

Il suo carattere forte e deciso ha immediatamente colpito Federico Nicotera, uno dei nuovi tronisti. Parliamo di Carola, una delle nuove corteggiatrici di Uomini e Donne, arrivata nel programma proprio per conoscere il romano. Se la loro prima uscita è andata alla grande, però, non si può dire lo stesso della seconda. I due sono entrati in conflitto per via di un atteggiamento che a Federico non è molto piaciuto: secondo il tronista, la ragazza ha dimostrato poco interesse nel corso dell’uscita, parlando poco e mostrando poca voglia di raccontarsi. In studio, i due si sono confrontati ed è nata un acceso botta e risposta. Riusciranno a trovare il giusto equilibrio e a proseguire nella conoscenza?

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo. Nel frattempo, una curiosità per voi. Come accade a tutti i nuovi protagonisti di Uomini e Donne, i fan si chiedono come trovarli su Instagram. Ebbene, vi sveliamo che la corteggiatrice si chiama Carola Carpanelli e la troverete sulla piattaforma social digitando il suo nome completo, Carola Viola Carpanelli. Al momento, la giovane originaria di Varese è seguita da più di 2200 followers, un numero destinato a crescere data la popolarità che regala la trasmissione di Maria De Filippi. Ecco uno degli scatti condiviso dalla corteggiatrice poche ore fa proprio sul suo canale ufficiale di Instagram:

Una bellezza semplice ed incantevole, quella di Carola, che è già entrata nel cuore dei telespettatori. Riuscirà a conquistare anche il bel Federico? Non ci resta che seguire le nuove puntate per scoprire cosa accadrà. Per tutte le anticipazioni e gli aggiornamenti sul trono più amato della tv continuate a seguirci.