Salvatore Esposito era ‘Genny Savastano’ in Gomorra La Serie: chi è la sua fidanzata? E’ stato amore a prima vista

Salvatore Esposito ha vestito i panni di Genny Savastano in Gomorra La Serie, ma chi è la sua fidanzata? Per loro è stato un colpo di fulmine

Per cinque stagioni inedite, Salvatore Esposito ha interpretato un personaggio cardine nella serie televisiva Gomorra vestendo i panni di ‘Genny Savastano’. Insieme a Marco D’Amore nelle vesti di ‘Ciro ‘l’immortale’, i due hanno conquistato la scena televisiva ed il pubblico da casa che non ha perso un episodio andato in onda.

La passione per la recitazione ha portato Salvatore Esposito ad ottenere numerose soddisfazioni in campo artistico ed in particolare sul piccolo schermo. Un successo clamoroso quello ottenuto con Gomorra La Serie, ma sapete che lavoro faceva Salvatore Esposito prima di avere successo come attore?

L’amatissimo attore partenopeo ha certamente percorso una lunga strada per giungere alle vette del successo, ma ha sicuramente conquistato il pubblico con la sua bravura sullo schermo. Di fatti, anche svestitosi delle vesti del ‘boss’ nella serie televisiva, abbiamo apprezzato molto le sue performance nel film di Davide Minnella, La cena perfetta.

Un successo dopo l’altro sul piano lavorativo, ma cosa sappiamo invece della vita privata e sentimentale di Salvatore Esposito? Ebbene, il suo cuore batte per la sua lei, la sua fidanzata. L’avete mai vista? Tra i due è scattato un vero colpo di fulmine!

Salvatore Esposito, chi è la fidanzata e come si sono conosciuti: è stato amore a prima vista!

Chi è la donna che ha stregato e conquistato l’amatissimo attore Salvatore Esposito? Ebbene, dal 2014 circa, Salvatore Esposito ha una fidanzata con la quale condivide la sua vita. Si chiama Paola Rossi. Non è nota al pubblico per essere un personaggio televisivo, di fatti la fidanzata del noto attore è un volto lontano dagli schermi. Certo però è apparita in alcune situazioni al fianco del proprio compagno. Come si sono conosciuti i due? La storia vi stupirà.

Con la sua audacia, Paola all’epoca studentessa in erasmus in Spagna pensò di contattare su Facebook l’attore. Salvatore Esposito, colpito dalla giovane, la notò e cominciò a parlarci. In un men che non si dica, l’attore ha preso un aereo ed è volato in Spagna per raggiungere Paola. “Fu amore a prima vista. L’ho vista sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell’aeroporto, la prima volta. Mi ha buttato le braccia al collo e ancora stanno lì“, aveva detto teneramente l’attore in un’intervista per Vanity Fair.

Cosa fa nella vita Paola Rossi? E’ laureata in Giurisprudenza ed ha poi conseguito un master in Entertainment Law. Ama condividere scatti sui social nei quali spesso e volentieri è ritratta al fianco della sua dolce metà. Non sono bellissimi insieme?