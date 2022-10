Scatta il bacio appassionato nel giardino del Gf Vip: cosa accadrà adesso tra i due concorrenti?

La settima edizione del GF Vip è iniziata da circa un mese e nella casa più spiata della tv è già accaduto praticamente di tutto. L’avventura dei vipponi è entrata ormai nel vivo e i colpo di scena sono all’ordine del giorno. E anche nelle scorse ore è accaduto qualcosa di assolutamente inaspettato..

Un vero e proprio bacio, di quelli appassionati, è scattato in giardino tra due concorrenti. No, non si tratta dei pegni del gioco della bottiglia: i due si sono lasciati andare alle emozioni, l’uno tra le braccia dell’altra. È l’inizio di qualcosa di profondo? C’è chi nutre qualche dubbio… Ecco cosa è successo!

GF Vip, scatta il bacio tra i due vipponi: è amore?

Habemus bacio! Dopo giorni di tira e molla, di scansarsi e di sfuggire, è arrivato il primo vero bacio del GF Vip 7. O meglio il primo davanti all’occhio vigile delle telecamere. Quello che accade sotto le coperte, è chiaro, non lo sapremo mai! Chi sono i due piccioncini che si sono lasciati andare nel divanetto del giardino?

Proprio loro, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Una bacio del tutto inaspettato, poiché è arrivato in un momento ‘drammatico’ per la coppia. Nel corso della giornata di ieri, i due concorrenti sono stati molto distanti e tra loro sembrava essersi creato un enorme muro. Ad infastidire Edoardo sono stati alcuni comportamenti di Antonella, che, con l’intenzione di provocarlo, si è avvicinata particolarmente ad Antonino Spinalbese. Solo al termine di una giornata fatta di frecciatine e battutine, è arrivato il tanto atteso chiarimento.

In giardino, Edoardo ha esposto ad Antonella i suoi dubbi su di lei, spiegando di aver conosciuto una bellissima persona nei primi giorni e di non averla più riconosciuta nelle ultime ore. Il volto di Forum ci va giù pesante, rivelando che alcune cose viste nel pomeriggio gli hanno fatto “schifo”. Dopo un po’, Edoardo inizia a sciogliersi, confessando alla salernitana di aver avuto paura di perderla. Quest’ultima ammette di essersi comportata così per provocare una reazione in lui e, dopo diversi minuti di confronto, gli chiede di avvicinarsi a lei.

È a questo punto che, dopo dei teneri abbracci, scatta il bacio! Si tratta del primo per i “Donnalisi”, o, perlomeno, il primo alla luce del sole. I due avranno trovato un vero punto di incontro?

In molti, sia in casa che fuori, sono scettici e attendono le prossime mosse dei concorrenti, in particolare di Antonella. L’interesse di Edoardo sembra evidente a tutti, ma su quello della schermitrici ci sono alcuni dubbi. Il suo interesse per Edoardo è reale? Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà nella casa più spiata della tv.