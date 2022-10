Al Gf Vip arrivano 6 nuovi concorrenti: spuntano i nomi, c’è anche un’ex vippona di una passata edizione del reality show.

La settima edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. Il reality show è iniziato solo da un mese, ma nella casa più spiata della tv è accaduto già di tutto. E, purtroppo, non solo cose positive.

Il delicato caso dei Marco Bellavia ha portato all’abbandono di ben tre concorrenti in pochi giorni, primo tra tutti proprio l’ex volto di Bim bum bam. Hanno lasciato poi la casa Ginevra Lamborghini, squalificata, Giovanni Ciacci, eliminato al televoto flash, e Sara Manfuso, che ha deciso di ritirarsi. Tutti questi addii anticipati hanno costretto il GF a correre ai ripari: ben presto ci saranno nuovi ingressi nella casa e i primi, possibili, nomi sono già trapelati. Si parla di ben sei new entry, pronte a creare scompiglio nella casa di Cinecittà. Ecco chi sono!

GF Vip, in arrivo nuovi concorrenti: ecco i possibili nomi

Appassionati del GF Vip, tenetevi forte! Nel casa più spiata del piccolo schermo sono in arrivo nuovi concorrenti, decisamente in anticipo! L’entrata di nuovi vipponi a reality in corso era già prevista, ma non così in fretta: l’inaspettato addio di ben quattro concorrenti, però, ha velocizzato il tutto! Nuovi, interessanti, personaggi sono pronti ad unirsi al resto dei concorrenti: noi non vediamo l’ora di scoprire di chi si tratta! Fortunatamente, però, c’è già qualche spoiler.

A Casa Pipol, Gabriele Parpiglia ha rivelato che saranno ben sei i nuovi concorrenti del GF Vip, ma i loro nomi non sono stati ancora resi noti. Sul web, però, sono trapelate diverse indiscrezione, alcune davvero succulente. Si parla di Helena Prestes, modella brasiliana, ex fiamma di Antonino Spinalbese e Daniele Del Moro, ma anche di Max Bertolani, ex fidanzato di Pamela Prati. C’è chi parla anche dell’ingresso di Teresa Langella: l’ex tronista era data per concorrente ufficiale anche prima dell’inizio del reality. Sarà davvero così? Altri due nomi caldi nelle ultime ore sono quello di Umberto Smaila e della contessa Patrizia De Blanck, che tornerebbe nuovamente in casa! E non sarebbe l’unica a tornare…

C’è un’indiscrezione bomba che riguarda una delle concorrenti più amate e discusse dell’edizione numero 5 del reality: Dayane Mello! L’influencer e modella brasiliana sarebbe pronta a tornare in casa, dopo essere stata contattata da Alfonso Signorini telefonicamente. A rivelare della telefonata è stata Samara Tramontana, nel corso di una puntata di Casa Pipol. A confermare l’indiscrezione è stato proprio Parpiglia, che ha rivelato che, al momento della chiamata con Alfonso, Dayane era in treno con l’amica Soleil. Il contenuto della telefonata è top secret, ma è facile immaginare che la proposta del conduttore per la Mello sia proprio quella di rientrare!

A voi piacerebbe rivedere Dayane tra i vipponi del GF Vip 7? Ricordiamo che si tratta di semplici indiscrezioni e che bisognerà attendere per avere notizie ufficiali.