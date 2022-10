GF Vip, un racconto molto forte arrivato in diretta tv: “Il dolore non passa ma crea delle cicatrici enormi”.

Il Grande fratello Vip nelle ultime puntate ha affrontato ampiamente la questione del bullismo contro Marco Bellavia. Quest’ultimo ha abbandonato il gioco dopo aver più volte fatto intendere di avere bisogno dell’aiuto degli altri per andare avanti. Aiuto che non ha trovato, anzi, molti concorrenti hanno mostrato soltanto indifferenza.

Il mental coach ha così lasciato il gioco. Ha mandato prima una lettera in casa e in seguito un video. Signorini ha fatto sapere che nelle prossime puntate potrebbe essere in studio a fare alcune inaspettate dichiarazioni e potrebbe anche varcare la porta rossa per avere un confronto con i suoi ex coinquilini. Nella stessa puntata abbiamo anche visto il ritorno in casa di Ginevra Lamborghini. E’ stata squalificata per aver detto ‘merita di essere bullizzato’. Frase che ha causato l’indignazione di tutti. Antonino aveva più volte chiesto di lei e c’è stata questa sorpresa.

Nel corso di queste dirette ce ne sono state molte e ci sono stati anche alcuni racconti che hanno lasciato il pubblico senza parole.

Le puntate del GF Vip sono piene di dinamiche, tra litigi e temi di cui parlare. E’ stato affrontato più volte il discorso che ha visto coinvolto Marco Bellavia. L’ex concorrente ha mandato una lettera in casa le volte scorse e un video. Il conduttore ha poi fatto sapere che nelle prossime dirette potrebbe essere presente. Una presenza che lo vedrebbe incontrare i suoi ex coinquilini, coloro che quando era in gioco non hanno avuto l’interesse che meritava.

Tra le tante sorprese affrontate in queste settimane c’è stata anche quella per Elenoire Ferruzzi, con l’arrivo di sua mamma Giovanna, in una precedente diretta. Inizialmente Alfonso le ha mostrato nella stanza led alcune immagini della sua infanzia quando era Massimo e alla domanda: “Che bambino era?”, ha risposto che era molto isolato, giocava da solo e che alcuni compagni li ricorda in modo aggressivo. La concorrente non ha mai nascosto di aver sofferto molto, in quanto donna trans, in amore. Adesso dice di non sperare più in esso perchè le cose sono sempre andate come non voleva. E’ arrivato poi il momento della sorpresa, sua madre era in giardino e le ha rivolto un messaggio:

“Ma sei innamorata di Luca? Lui fuori ha la morosa, vedrai che arriverà l’amore anche per te. Sono andata sempre a difenderla anche quando la bullizzavano”, ha detto la donna. Elenoire invece in precedenza aveva detto che sua mamma è una donna che l’ha sempre accompagnata, presa per mano in un cammino fatto di sofferenza: “Il dolore è sempre stato tanto, non passa crea delle cicatrici enormi”.