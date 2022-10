Marco Bellavia al Grande Fratello Vip: atteso il ritorno, quando lo rivedremo

Marco Bellavia fa il suo ritorno al Grande Fratello Vip? Ecco quando rivedremo l’ex conduttore negli studi televisivi del reality

Mentre non si dice per nulla certo il ritorno di Sara Manfuso negli studi televisivi Mediaset del Grande Fratello Vip, ecco che invece a grande sorpresa sarà Marco Bellavia a fare il suo rientro nel reality. Ovviamente nelle vesti di ‘ex concorrente.

Dopo la spiacevole situazione che lo ha visto protagonista nelle settimane precedenti, Marco Bellavia sembra essere intenzionato questa volta ad entrare nello studio di Cinecittà per raccontare la sua verità agli inquilini vip della casa ed al conduttore Alfonso Signorini. A svelare quest’anticipazione, sarebbe TvBlog che avrebbe per l’appunto fatto sapere che l’ex conduttore di Bim Bum Bam è pronto per ritornare su questi schermi. Naturalmente non lo vedremo rientrare all’interno della casa, ma ci aspettiamo ad ogni modo un confronto in diretta ma da remoto fra l’ex concorrente ed i Vipponi ancora in gioco. Ma a fronte della puntata che andrà in onda questa sera ci domandiamo, sarà forse questa la serata giusta che prevede il ritorno di Bellavia su questi schermi? Ecco quando tornerà in tv!

Marco Bellavia al GF Vip, previsto il ritorno: ecco quando

L’uscita di scena di Marco Bellavia ha dato il là per aprire e sollevare una questione di importanza sociale. Il bullismo da parte dei concorrenti nei riguardi di Bellavia ha sollevato e suscitato l’ira di quanti abbiano intravisto il malessere del concorrente e si sono chiesti come quasi nessuno di loro, eccetto un paio di persone, non si siano domandati cosa stesse succedendo. La puntata andata in onda due settimane fa, ha visto di fatti al centro questa tematica ed ha portato Alfonso Signorini ad intervenire drasticamente con una squalifica, quella di Ginevra Lamborghini, e con un televoto flash per una eliminazione last minute. Qualche giorno dopo è stato poi lo stesso Marco Bellavia ad inviare una lettera ed un videomessaggio ai vip nella casa.

Stavolta però, a quanto pare, secondo quanto riportato da TvBlog, Marco Bellavia tornerà negli studi Mediaset per dire la sua insieme ad Alfonso Signorini. Non mancherà qualche confronto tra l’ex concorrente e qualche vip presente nella casa. Ma quando andrà in onda tutto questo? Sarà nella puntata di Giovedì 20 Ottobre che vedremo Bellavia fare il suo ritorno negli studi di Cinecittà. Secondo voi cosa dovremo aspettarci?