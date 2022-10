“Non ho soldi ma sono felice”: dopo l’addio alla tv la sua vita è cambiata, cosa fa oggi l’amato personaggio.

La televisione è cambiata negli anni e nel corso del tempo sono cambiati spesso anche i protagonisti. Ogni giorno emergono nuovi talenti nell’ambito della conduzione, della recitazione, della comicità e così via. C’è stata anche la nascita di nuove figure prima inesistenti e la cancellazione di altre che oggi non ci sono più.

Molte volte capita che un personaggio prima attivo in televisione decida di allontanarsi e intraprendere una vita completamente diversa. Spesso davanti al cambiamento non ci si sente più in grado di esprimersi. Sono tanti coloro che hanno deciso di lasciare o mettere da parte la televisione. Basti pensare a Cristina Quaranta, oggi concorrente del GF Vip, che dopo aver lavorato in Rai ha cambiato vita. Da tempo lavora come cameriera.

Anche un altro personaggio amatissimo ha deciso tempo fa di allontanarsi dal piccolo schermo. Dopo aver sperimentato il successo e i soldi, soltanto adesso dice di stare bene con se stesso e di essere felice.

“Non ho soldi ma sono felice”: dopo l’addio alla tv la sua vita adesso è completamente cambiata

Da alcuni anni non è più presente in televisione. Prima era molto attivo e nella sua carriera, da quando ha esordito, ha avuto modo di affacciarsi a molti ambiti. Ha vinto L’isola dei famosi e in seguito Il Grande fratello Vip, appena dopo il reality di canale 5 ha deciso di fare altro. In un’intervista a Il corriere della sera ha spiegato che nella vita ha avuto tutto quello che ha sempre sognato.

Ha avuto i soldi, le auto, il successo, le copertine, non gli mancava nulla, però dice, non dormiva la notte: “Adesso di soldi non ne ho ma sono felice”, spiega Walter Nudo. In questi anni ha sperimentato tutto, ha sentito la depressione, la bancarotta, non camminava più, si è operato al cuore, si è separato. Dopo aver testato ogni cosa ha pensato bene di mettere tutto questo che ha vissuto a disposizione degli altri. Con la televisione spiega di aver chiuso a meno che non gli si offrano ruoli diversi da quelli che fino a qualche anno fa ha vestito.

“Mi ha dato tanto, ma è tempo di fare altro. Le proposte non sono mancate ma quel tipo di tv non mi interessa più”, racconta. Se dovesse però arrivare una proposta più in linea con quello che vuole comunicare sarebbe differente. Walter ha capito di voler mettersi a disposizione degli altri. C’è stato un momento in cui ha visto la morte con gli occhi. Nel 2018 ha avuto due ictus e ha subito un’operazione al cuore. Allora lì per lì si è detto: “Se è il momento di andarmene ho fatto tutto quello che volevo?”