In pochi sanno cosa faceva Alfonso Signorini prima del successo in tv? Retroscena impensabile

In pochissimi sanno cosa faceva Alfonso Signorini prima dell’incredibile successo in tv? Spunta un retroscena impensabile.

Per il quarto anno consecutivo, Alfonso Signorini si conferma uno dei volti più amati del piccolo schermo nostrano. Divenuto il conduttore del GF Vip subito dopo l’addio di Ilary Blasi, il giornalista ha abbandonato i panni di opinionista ed ha assunto le redini in mano del programma, riscuotendo un successo impressionante.

Sempre sul pezzo e dedito ad ascoltare le storie di tutti i suoi concorrenti, Alfonso Signorini ha saputo facilmente contraddistinguersi dal resto dei suoi colleghi, diventando uno dei volti di punta di Mediaset. In tantissimi apprezzano le sue doti da paroliere e s’incantano a sentirlo parlare, ma vi siete mai chiesti cosa facesse il buon Signorini prima del suo successo in tv? Oltre al suo lavoro sul piccolo schermo, il simpaticissimo Alfonso continua la sua professione da giornalista e, soprattutto, da direttore del settimanale ‘Chi’, ma prima di questo cosa faceva? Forse non tutti lo sanno, ma faceva tutt’altro.

Prima del successo in tv Alfonso Signorini faceva tutt’altro: spunta un retroscena impensabile

Vi siete mai chiesti cosa facesse Alfonso Signorini prima del suo successo in tv? Il reality di Canale 5, lo sappiamo benissimo, non è assolutamente la prima volta da conduttore, ma è proprio grazie al famoso programma Mediaset che ha saputo affinare le due doti da traghettatore, conquistando l’attenzione di tutti. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: cosa sappiamo su di lui prima che intraprendesse questa strada? Sappiamo benissimo che il buon Signorini è laureato in Lettera classiche, conseguendo la specialistica in Filologia medievale ed umanistica, ma cosa ha fatto dopo aver conseguito il titolo finale?

Ultimata la sua esperienza universitaria, Alfonso Signorini ha subito messo in pratica tutto quello che aveva studiato, iniziando la sua carriera da docente. Non solo, infatti, è diventato insegnante di italiano, ma anche di latino, greco, storia e geografia.

Cosa ci dite? Conoscevate questo retroscena sul suo conto?

L’annuncio che lasciato di stucco

Seppure sia un personaggio pubblico a tutti gli effetti e sia un ‘amate’ del gossip, sembrerebbe che Alfonso Signorini non ami tanto parlare di sé. Forse non tutti lo sanno, ma l’amato conduttore del GF Vip ha avuto un fidanzato per circa 18 anni. Lui si chiama Paolo Galimberti, non appartiene al mondo dello spettacolo ed ha fatto ‘compagnia’ il direttore di Chi per una buona tappa della sua vita.

Come ogni cosa bella, però, anche la loro storia è giunta al capolinea. Non sappiamo quali siano stati i motivi di tale decisione, ma dopo quasi 20 anni insieme le strade di Alfonso e del ‘suo’ Paolo si sono divise per sempre. Adesso sembrerebbe che il conduttore sia nuovamente innamorato, ma l’identità del suo compagno è ancora sconosciuta.

In ogni caso, facciamo un grande in bocca al lupo ad Alfonso per la sua vita privata e carriera.