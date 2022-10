GF Vip 7, spiacevole notizia per il reality: quello che nessuno immaginava

GF Vip 7, spiacevole notizia per i fan del reality: quello che nessuno avrebbe mai immaginato, ecco cosa sta per succedere

Il Grande Fratello Vip 7 ha preso il via da circa un mese, ma dal debutto di questa settima stagione ad oggi ne sono successe già delle belle. Nelle puntate andate in onda fino ad ora, i concorrenti in gioco all’interno del reality sono spesso finiti sotto le luci dei riflettori.

Vedi il caso aperto su Marco Bellavia che ha visto l’ex inquilino della casa più spiata d’Italia, solo contro tutti. O ancora il ‘Pamela Prati gate’ di cui si parla ancora in queste ultime settimane. Insomma, sicuramente il GF Vip 7 non ci lascia a secco di novità e colpi di scena. Di fatti, sebbene da un lato siano scoppiati i primi litigi, è anche vero che fra qualche concorrente stia scoppiando la scintilla. Solamente pochi giorni fa, è scattato il bacio tra i due coinquilini Vip. Insomma, il GF Vip è come sempre una sorpresa, in negativo per alcuni in positivo per altri si può dire che il reality registri comunque un gran numero di telespettatori durante ogni puntata. Tuttavia, l’amara notizia che ora ricorre e che al momento sembrerebbe essere un’indiscrezione che però potrebbe trovare spazio per una conferma, è piuttosto spiacevole. I fan del reality di Signorini non lo avrebbero certamente mai immaginato. Di cosa si tratta? Lo scopriamo insieme!

GF Vip 7, la notizia che lascia tutti di stucco

Non c’è che dire, gli ascolti del Grande Fratello Vip dal debutto della settima stagione ad oggi, insomma poco più di un mese, si sono rivelati ad ogni modo già grandiosi. Il conduttore con il suo reality si piazza sicuramente tra i primi posti dei programmi televisivi più seguiti.

Da questo punto di vista possiamo certamente dire che il GF Vip 7 sta riscuotendo una certa fama di pubblico in particolare per le vicende e le situazioni venute a crearsi all’interno della casa. Si sa, le dinamiche del gioco fanno venir fuori lati caratteriali di ognuno dei vipponi presenti all’interno della casa e così il pubblico sente di schierarsi dall’una, dall’altra o anche da nessuna parte.

Che lo si ami o lo si odi, il Grande Fratello Vip è uno dei reality più famosi di sempre. Così famoso che fino ad ora abbiamo assistito addirittura ad un doppio appuntamento in piena diretta sui nostri schermi. Ma qualcosa a quanto pare sta per cambiare. Al momento si tratterebbe di un’indiscrezione, quella secondo Novella 2000 vede il GF Vip 7 rinunciare ad uno dei due appuntamenti settimanali ai quali fino ad ora siamo stati abituati. Il motivo?

Il campionato di calcio mondiale 2022. Dove sebbene l’Italia non sia una tra le squadre partecipanti, la Mediaset ha ben scelto di non perdere la sua fetta di ascolti ed ha così deciso di rinunciare alla puntata del Giovedì. A questo proposito, almeno fino al 10 Novembre tutto dovrebbe restare invariato. Ma da quel momento in poi per un periodo il GF Vip potrebbe andare in onda solamente il Lunedì sera.