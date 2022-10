Matrimonio a prima vista, diventeranno genitori per la prima volta: l’annuncio della coppia

Matrimonio a prima vista, diventeranno genitori per la prima volta: l’annuncio dell’amatissima coppia è arrivato in queste ore.

Uno dei programmi più seguiti su Real Time è Matrimonio a prima vista. Nel format gli esperti scelgono i protagonisti e formano le coppie. Quando arrivano all’altare non si conoscono e soltanto in quel momento, poco prima del sì, c’è il primo sguardo. In questi anni abbiamo seguito il percorso di tantissime coppie.

Molte hanno scelto di restare insieme alla scelta finale per separarsi nella puntata ‘matrimonio a prima vista e poi’. Proprio quest’anno c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Tutte e tre hanno scelto di restare insieme. Purtroppo, nel successivo episodio che li ritrae dopo qualche mese da quel giorno, abbiamo scoperto della rottura. Ne abbiamo conosciute veramente tante e una delle coppie più amate, nelle ultime ore, hanno annunciato una notizia bellissima: diventeranno genitori per la prima volta. La notizia è arrivata attraverso i profili social.

Matrimonio a prima vista, l’annuncio è arrivato in queste ore: diventeranno genitori per la prima volta

Abbiamo conosciuto e seguito il percorso di tante coppie a Matrimonio a prima vista. Qualcuna ci ha colpito più delle altre. Una in particolare che fa parte della sesta edizione del programma in onda in chiaro su Real Time ha dato nelle ultime ore una notizia bellissima: diventeranno genitori per la prima volta.

Martina Pedaletti e Francesco Muzzo hanno pubblicato una serie di scatti in cui hanno mostrato e annunciato la dolce attesa. Vi ricordate della coppia? Impossibile dimenticarli, ci hanno appassionato con la loro storia. Il loro percorso è stato fatto di alti e bassi, dato che non si conoscevano. Però fin da subito, guardandoli, abbiamo capito che stavano davvero bene insieme. Entrambi simpatici e spontanei, sono stati veri e schietti. Alla scelta finale continuarono a stare insieme. Nel 2021, il 18 settembre, hanno deciso di convolare di nuovo a nozze, organizzando una festa con amici e parenti. In questi mesi, attraverso i profili social, che oggi sono seguitissimi, li abbiamo seguiti e ci siamo divertiti con i loro contenuti ironici. Adesso però è il tempo di una notizia che ha emozionato tutti coloro che li seguono.

Martina e Francesco diventeranno genitori per la prima volta. Lo hanno fatto sapere pubblicando una serie di scatti in cui è ben evidente. Nella prima Martina bacia la finta pancia di Francesco che tiene l’ecografia tra le mani e nelle due successive è lei a mostrare il pancino con la foto dell’ecografia: “Il meglio deve ancora venire”, hanno scritto a corredo del post. Una notizia arrivata all’improvviso che ha emozionato tutti: tanti auguri a Martina e Francesco!