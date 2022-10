Durante la scorsa puntata del GF Vip, Nikita Pelizon ha ammesso di avere qualcuno che l’aspetta fuori: cosa fa il suo presunto fidanzato.

Tra le concorrenti più giovani del GF Vip, quest’anno c’è anche lei, Nikita Pelizon: modella e influencer triestina, la bellissima 28enne ha partecipato alla scorsa edizione di Pechino Express in coppia con la sua amica Helena Prestes con cui è arrivata fino alla finale.

Molti sanno che uno dei suoi ex fidanzati è stato un naufrago de L’Isola dei Famosi : i due si sono poi rincontrati Ex on the Beach 2020. Tale programma riuscì a riunirli come coppia, ma poco dopo si lasciarono di nuovo.

Al suo arrivo nella casa più spiata d’Italia, la gieffina si è presentata dicendo di essere single, ma a quanto pare questa non sarebbe la verità. O almeno, non completamente. Qualche giorno fa, infatti, nei cieli di Cinecittà è volato il primo aereo di questa settima edizione e, in base alla scritta alquanto inequivocabile con tanto di cuoricini, la destinataria poteva essere solo lei.

“222 Nik sei il mio angelo, Mi manchi tanto Amorigno”, si leggeva sullo striscione, che però non rivelava l’identità del mittente. In quell’occasione, la ‘Vippona’ si era limitata ad esclamare: “Ma chi se lo aspettava!”. Durante la puntata dello scorso lunedì 17 ottobre, Alfonso Signorini ha poi sganciato una vera ‘bomba’ al riguardo lasciando di stucco anche la concorrente.

“Il tuo ragazzo mi ha scritto, proprio a me, inviandomi un messaggio privato su Instagram. Lui si è presentato come tale, una persona che si sente molto legato a te”, ha detto il conduttore a bruciapelo. Dal canto suo, la modella non ha negato, tuttavia ha precisato che la parola “fidanzato” non sarebbe ancora appropriata. Signorini ha poi chiesto a Nikita se le avrebbe fatto piacere incontrare l’uomo misterioso e lei gli ha risposto di volerci pensare su.

Già alcune settimane fa, il settimanale Chi aveva rivelato la presunta identità del fidanzato della concorrente: vediamo quale sarebbe il suo lavoro.

GF Vip, quale sarebbe il lavoro del presunto fidanzato di Nikita Pelizon

Qualche settimana fa, il giornale diretto da Alfonso Signorini aveva lanciato l’indiscrezione secondo cui la Pelizon non avrebbe detto tutta la verità sulla propria situazione sentimentale. Anzi, secondo Chi, la gieffina sarebbe “fidanzatissima” ed avrebbe parlato a lungo in videochiamata col fidanzato poco prima di entrare al GF Vip.

Stando alle rivelazioni della nota rivista, lui sarebbe “un imprenditore milanese nel settore della ristorazione“. Dopo l’ultima diretta su Canale 5, Nikita ha ammesso di essere rimasta stupita da quanto rivelatole da Signorini: “Prima che io entrassi mi diceva che non voleva minimamente finire sui giornali o andare in televisione e adesso succede questo?”.

Chissà che non arrivi presto una sorpresa per Nikita nella casa. Staremo a vedere!