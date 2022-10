Natalia Estrada ha lasciato la tv: che cosa fa oggi e dove abita

Natalia Estrada ha lasciato la tv molti anni fa: ecco che cosa fa oggi e dove abita.

Il mondo dello spettacolo e della televisione tende sempre ad andare incontro ad un cambiamento. Rispetto a molti anni fa sono state apportate tante modiche. Non solo mutamenti ma anche la creazione di nuove figure e la nascita di nuovi talenti. Capita spesso che un personaggio che prima era spesso presente sul piccolo schermo decide ad un certo punto di prendere una strada diversa.

E’ successo per esempio con Walter Nudo. L’attore adesso è un mental coach e mette tutto quello che ha vissuto e sperimentato a disposizione degli altri. In una vecchia intervista a Il corriere della sera aveva fatto sapere che se prima aveva tutto adesso invece è veramente felice. Anche Cristina Quaranta, oggi concorrente del GF Vip, dopo anni in Rai ha cambiato vita e ha iniziato a lavorare come cameriera.

Natalia Estrada può inserirsi nel gruppo di quei personaggi del mondo dello spettacolo che ad un certo punto hanno deciso di prendere una strada lontano dalla televisione. In un’intervista a Gazzetta ha fatto sapere che la tv appartiene al suo passato. Non la rinnega ma non ne sente la mancanza. Oggi nei palinsesti televisivi non vede molte idee che possano fare per lei. Ma dopo aver lasciato la tv che cosa fa oggi? Scopriamolo insieme.

Natalia Estrada ha lasciato la tv dopo una lunga carriera nello spettacolo: che cosa fa oggi e dove abita

Dopo aver lavorato per anni in televisione Natalia Estrada ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. In un’intervista a Gazzetta ha raccontato che la tv appartiene al suo passato, non la rinnega ma non ne sente la mancanza. La conduttrice ammette di aver ricevuto diverse proposte importanti ma di averle rifiutate.

Negli attuali palinsesti non vede molte idee che possano fare per lei. Confessa che se per caso le proponessero qualcosa di valido ma non legato ai reality potrebbe prendere in considerazioni la proposta. Ma che cosa fa oggi Natalia e dove abita? Oggi l’ex showgirl vive in un ranch in Piemonte dove addestra cavalli.

Questa passione la condivide insieme al suo compagno, Drew Mischianti, ed è diventata un vero e proprio lavoro. Nell’intervista infatti spiega che circa 20 anni fa iniziò ad avvicinarsi ai cavalli, quasi per gioco. Da allora dice di non aver mai smesso di vivere con loro e questo amore si è trasformato in lavoro: “Ranch Academy si occupa della formazione tecnica dei cavalieri e della dama e dell’addestramento di cavalli e puledri. Abbiamo un circuito interno di gare di equitazione americana”. Dopo aver lavorato per anni in televisione oggi Natalia Estrada vive in un ranch in Piemonte e ha trasformato la sua passione per i cavalli in un lavoro.