Uomini e Donne, beccati insieme in aeroporto: “Si baciavano”, si tratta proprio di loro; la segnalazione sui due protagonisti della trasmissione.

Il clima è diventato incandescente nelle ultime puntate di Uomini e Donne. La nuova stagione del programma di Canale 5 è iniziata da circa un mese, ma i colpi di scena sono stati già tantissimi. L’ultimo è arrivato proprio nelle scorse ore e riguarda due dei protagonisti assoluti della trasmissione.

Come spesso accade, sui social è trapelata una segnalazione di un utente, che ha fotografato i due in atteggiamenti più che affettuosi, in aeroporto. A riportare l’immagine è stata Deianira Marzano, che ha allegato anche il messaggio inviatole dalla sua followers. Scopriamo di chi si tratta e cosa è successo.

I due protagonisti di Uomini e Donne beccati insieme in aeroporto: è nato un amore?

“Lui partiva, si sono baciati ripetutamente”. Queste le parole di un utente, come riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano nelle sue Instagram stories. La blogger ha condiviso l’immagine che ritrae proprio i due protagonisti di Uomini e Donne, ripresi di spalle, in aeroporto. Di chi si tratta?

Di Alessandro Vicinanza e Ida Platano, che, a quanto pare, sono più uniti che mai! Nella puntata in onda oggi su Canale 5, abbiamo assistito ad un grande colpo di scena: il cavaliere ha ammesso di essere ancore legato ad Ida, ‘scaricando’ Roberta di Padua, con cui stava uscendo. La Platano si è definita ‘shockata’ dalle parole di Alessandro, alle quali ha creduto, ma che non si è sentita di ricambiare. Nella puntata di oggi, Ida ha dichiarato di non provare più nulla per il suo ex. Cosa è cambiato?

Vedremo tutto nelle prossime puntate di Uomini e Donne, dove, a questo punto, scopriremo che i due hanno deciso di dare una nuova possibilità alla loro storia. Storia che, stando a quando riportato dall’utente a Deianira, procede a gonfie vele. I due si sarebbero baciati ripetutamente prima di salutarsi: è scoppiato l’amore tra i due protagonisti del trono Over?

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutti i dettagli di questo interessante ritorno di fiamma. Ma attenzione: c’è un altro colpo di scena che riguarda il trono Over e, in parte, Ida e Alessandro. Di cosa parliamo?

Di una cena avvenuta tra Roberta e Riccardo, ex di Ida! Il ‘triangolo’ si trasforma in quadrilatero: come ha reagito Ida quando ha scoperto della loro uscita? Lo scopriremo molto presto, ma, stando alle anticipazioni, pare che tra i due non sia accaduto nulla oltre la cena ed un bacio. La frequentazione tra Roberta e Riccardo, a differenza di quella tra Ida e Alessandro, non sta proseguendo. Continuate a seguirci per tutte le novità!