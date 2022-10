GF Vip, è scontro nella notte tra i due concorrenti: l’audio non viene oscurato

Grande Fratello Vip, nella notte lo scontro tra i due concorrenti, parole al vento e l’audio non oscurato: cosa si è sentito

Il Grande Fratello Vip non smette di catturare il pubblico con le vicende ed i colpi di scena che vedono coinvolti i concorrenti Vip. L’ultima puntata, la decima per l’esattezza che ha visto l’eliminazione di Cristina Quaranta, è andata in onda ieri sera, Giovedì 20 Ottobre ed ha intrattenuto i telespettatori con degli accesi confronti. Tanto che si son sentiti anche quelli avvenuto in tarda notte, quando le luci negli studi televisivi Mediaset si erano ormai spente.

Il ritorno di Marco Bellavia in studio, ha acceso per qualcuno un po’ di polemiche. L’ex concorrente, che come ricordiamo aveva abbandonato la casa del Grande Fratello Vip a causa di un enorme malessere che portava dentro e purtroppo non compreso dagli inquilini della casa di Cinecittà, ha fatto proprio ieri il suo ritorno in studio. Come tutti ci saremmo aspettati, Marco Bellavia ha avuto un confronto con i concorrenti dentro e fuori la casa. Ma poco tempo dopo la fine della puntata, ecco che nella notte arriva lo scontro fra i due concorrenti. La motivazione che ha portato i due concorrenti vip a litigare, sarebbe stata la questione che è venuta a sollevarsi in merito ad un probabile ritorno di Marco Bellavia all’interno della casa. A quel punto, i due concorrenti non hanno potuto fare a meno di litigare. E tutto è avvenuto a microfoni aperti! L’audio proveniente dalle camere non è stato oscurato, e così sono stati condivisi in giro sui social, fra questi Twitter, alcuni video che registrano il contenuto della lite tra i due concorrenti.

Grande Fratello Vip, lo scontro fra i due concorrenti: “Devi smetterla di fare il tuttologo di questa m******”, la lite a microfoni accesi

Immagini forse irruente che hanno portato la redazione ad oscurare, almeno in video, quanto stava in realtà accadendo in una delle stanze all’interno della casa. Lo scontro fra i due concorrenti è però stato udito da molti, ed in un men che non si dica il video che contiene l’audio che dimostra cosa si sono detti i due litiganti è finito in poco tempo in rete. Amaurys Perez e Charlie Gnocchi non hanno badato a tutto questo, e nella notte sono finiti in una lite piuttosto burrascosa. Il motivo?

Alla fine della puntata i vipponi discutevano della possibilità, per Marco Bellavia di ritornare all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ognuno avrebbe potuto esprimere il suo parere, ma a quel punto, Charlie Gnocchi non ci ha più visto ed ha inveito contro Amaurys e gli altri invitandoli a non parlare ancora una volta di Marco Bellavia a causa della pessima figura che li ha resi protagonisti qualche settimana fa. Pessima figura che ha marchiato questa edizione come una delle peggiori se vogliamo, visto il messaggio ‘poco umano’ che hanno lasciato passare. Amaurys Perez però ha fatto sapere al concorrente di non essere intenzionato a smettere di parlare e dire la sua.. Da lì è partito un acceso ‘confronto’. “Devi smetterla di fare il tuttologo di questa m******. Se non sei un tuttologo, non intrometterti, non ti avvicinare”.

A quel punto però anche Charlie Gnocchi non ha più esitato a dire la sua ed ha detto che Amaurys ce l’ha con lui per altri motivi, sono giorni che i due non vanno d’accordo e che questa è stata solamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso.