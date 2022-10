Giulia Michelini, cosa ha fatto prima del successo: non tutti conoscono questo retroscena che riguarda l’attrice.

Giulia Michelini è tra le attrici più amate del panorama cinematografico italiano. Il ruolo che l’ha portata ai livelli altissimi è quello di Rosy Abate. Tutti hanno seguito la sua storia. Questo personaggio l’ha portata all’apice del successo e della notorietà. La prima volta che l’abbiamo vista in questi panni risale al 2009 in Squadra Antimafia-Palermo Oggi.

Ha fatto parte della serie fino al 2016, anno della messa in onda dell’ottava stagione. E’ tornata in seguito protagonista dello spin-off Rosy Abate-La serie che ha avuto un successo impressionante. Questo è ovviamente uno dei tanti ruoli che l’attrice ha rivestito ed è quello che le ha permesso di farsi maggiormente apprezzare dai telespettatori. Prima ancora l’avevamo già vista in un’altra famosa fiction televisiva. Allora era molto giovane. Parliamo di Distretto di polizia. Ha debuttato nei panni di Sabina, la sorella di Giulia Corsi, quest’ultima interpretata da Claudia Pandolfi, nel 2002.

Oggi la Michelini non ha bisogno di presentazioni perchè ognuno di noi la conosce. Ma sapete proprio tutto di lei? Prima di fare l’attrice e di godere del successo e della popolarità che oggi l’avvolge, sapete cosa faceva?

Giulia Michelini, cosa faceva prima del successo come attrice: il retroscena che non tutti conoscono

La carriera di Giulia Michelini da quanto si legge sul web è iniziata quasi per caso. Infatti dopo gli studi al liceo, fu notata da un produttore cinematografico durante un provino. Si avvicina così al mondo della recitazione. Il suo esordio sul piccolo schermo arriva in Distretto di Polizia.

Era il 2002 e l’attrice vestiva i panni di Sabina, la sorella di Giulia Corsi, personaggio interpretato da Claudia Pandolfi. Nel 2004 è la protagonista della minisere Paolo Borsellino, dove interpreta Lucia Borsellino. Entra in seguito a far parte di R.I.I.S Delitti imperfetti. Il successo arriva prepotente grazie al ruolo di Rosy Abate in Squadra Antimafia-Palermo Oggi. Ruolo che l’ha consacrata al grande pubblico. All’ottava stagione, in mezzo al dispiacere, lascia la serie ma la vedremo successivamente nello spin-off Rosy Abate. Il personaggio di Rosy le ha sicuramente dato grande fama ma in questi anni ne ha interpretati molti e anche diversi. Ha recitato al cinema e in televisione. Prima ancora però di intraprendere la carriera di attrice, sapete che cosa faceva?

Da quanto si legge sul web, la Michelini prima di affacciarsi nel mondo della recitazione ha lavorato in un altro ambito, quello dello sport. Da adolescente, si legge, che è entrata a far parte di una squadra di ginnastica artistica. Sembrerebbe che proprio in questa occasione sia stata notata. Il suo talento da lì a pochi anni sarebbe poi esploso.