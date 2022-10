“Non ho più nulla da dire”, lascia per sempre Uomini e Donne: brutto colpo per i fan; cosa è successo al protagonista del trono Over.

Continuano le avventure del trono più famoso della tv. A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai e, anche nelle scorse ore, è successo qualcosa di assolutamente imprevedibile.

Uno dei protagonisti della trasmissione di Canale 5 ha deciso di abbandonare il programma improvvisamente. A comunicare la drastica decisione è stato proprio lui, al centro dello studio. Scopriamo cosa è successo e perché ha scelto di interrompere il suo percorso in tv.

Uomini e Donne, il cavaliere del trono Over lascia lo studio: “Per me è chiuso così”

Una notizia inaspettata, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Parliamo dell’uscita di scena di uno dei cavalieri del trono Over di Uomini e Donne, che ha deciso di lasciare il dating show di Canale 5. Il motivo?

A spiegarlo è stato proprio Claudio, una delle new entry di questa edizione del programma. Edizione nel corso della quale stava conoscendo Ida Platano, protagonista assoluta del parterre femminile. Con lei c’erano state un paio di uscite, durante le quali i due si sono baciati, ma niente di più. La situazione è precipitata quando la dama si è riavvicinata al suo ex Alessandro Vicinanza: Claudio non ha gradito affatto il suo comportamento e, dopo la sfuriata di qualche giorno fa, è arrivata la decisione.

Nella puntata in onda oggi, 21 ottobre 2022, Claudio ha annunciato di aver deciso di lasciare la trasmissione. Dopo aver ringraziato Maria e la redazione, il cavaliere dichiara: “Ieri ho esagerato, ma per me è chiuso così. Non ho più nulla da dire, divulgarmi nel dire la stessa cosa di ieri non mi interessa”. “Lui vuole lasciare il programma“, sottolinea la De Filippi, spiegando che, per Claudio, non ha senso restare in studio, essendo venuto nel programma per Ida. “Non possono mettermi qui a riscaldare la sedia, non ha senso. Ho visto alcuni atteggiamenti che mi hanno dato fastidio e non ho più neanche l’interesse per confrontarmi”, ha aggiunto Claudio.

Ida si è giustificata facendo notare che la loro conoscenza era ancora alle fasi iniziali, caratterizzata soprattutto da telefonate, ma con molte mancanze. “Non mi interessa più conoscerti”, la interrompe Claudio, che dopo poco lascia lo studio e, di conseguenza, il programma.

Archiviata la frequentazione con Claudio, Ida ha deciso di ‘accettare’ il corteggiamento di Alessandro, che appare più coinvolto che mai. La dama bresciana ha sottolineato di non provare nulla per lui al momento, ma non ha rifiutato di uscirci e dare una nuova possibilità alla loro storia. Come andrà a finire tra loro? Nascerà qualcosa di forte?