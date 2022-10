Matrimonio a prima vista 9, chi sono le coppie della nuova edizione

Matrimonio a prima vista, chi sono le coppie della nuova edizione e che cosa fanno nella vita.

Matrimonio a prima vista è uno dei programmi più amati e seguiti in onda su Real time. Siamo arrivati alla nona edizione. Negli ultimi anni ha avuto un forte successo. I telespettatori si sono lasciati travolgere da quanto accaduto tra le coppie protagoniste. A scegliere chi partecipa e a formare le rispettive coppie sono Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto. I tre esperti dopo averle scelte le seguono durante il percorso.

Gli sposi e le spose si incontrano per la prima volta poco prima del sì. Dopo essere diventati marito e moglie e aver festeggiato la celebrazione partono per il viaggio di nozze che dura qualche giorno. Hanno così modo di iniziare la conoscenza e capire se possa o meno esserci un primo interesse. Successivamente arriva la convivenza, uno dei punti più difficili da affrontare. Soltanto alla fine dell’esperimento dovranno decidere se restare insieme come marito e moglie o separarsi.

C’è anche la puntata di ‘Matrimonio a prima vista e poi’, dove scopriamo cos’è successo tra loro dopo diversi mesi e spesso, proprio in questo episodio c’è il colpo di scena. Il 26 ottobre parte su real time la nuova edizione che in questi mesi è stata trasmessa su Discovery plus. Scopriamo chi sono le coppie.

Matrimonio a prima vista 9, mercoledì 26 ottobre: chi sono le coppie della nuova edizione

I tre esperti di Matrimonio a prima vista, Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto, hanno scelto i protagonisti della nuova edizione e hanno formato le coppie. Seguiremo tre percorsi differenti, com’è sempre successo in precedenza.

Michela e Alex sono una prima coppia. Lei ha 34 anni, è di Roma e nella vita è un’ostetrica. Sta prendendo una seconda laurea. E’ figlia unica, ed è molto legata a sua mamma e ai suoi nonni. E’ una persona sensibile ma allo stesso tempo molto forte. E’ un’appassionata di balli latino-americani. Un’altra sua grande passione è viaggiare. Al fianco di Michela c’è Alex, anche lui 34enne, fa consegne per un’azienda privata. E’ legato ai suoi genitori che sono separati e a sua sorella più piccola. Ama gli animali ed è un tifoso della Roma.

La seconda coppia è formata da Carolina e Lucas. La sposa lavora in un bar. Ha 30 anni e viene da Verona. E’ molto legata alla sua famiglia, in particolare ai suoi fratelli. E’ una grande appassionata di sport. Lucas invece ha 35 anni e viene da Castiglione delle Stiviere. Dopo gli studi si è affermato come curatore d’arte.

Infine ci sono Solange e Michele, che hanno rispettivamente 33 e 29 anni. La sposa è di Nova Milanese. Nella vita fa l’infermiera ed è una persona molto profonda e sensibile. Michele è di Torino, è laureato in scienze motorie e lavora come personal trainer.

Queste sono le tre coppie di Matrimonio a prima vista 9.