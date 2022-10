Uomini e Donne, bruttissima notizia: proprio lui ha deciso di abbandonare il programma; le anticipazioni delle prossime puntate.

La nuova stagione di Uomini e Donne è partita da circa un mese, ma nello studio del dating show di Canale 5 è già accaduto di tutto. Il clima è incandescente e non solo per via delle nuove frequentazioni nate nel programma: le discussioni, tra i protagonisti del trono più famoso della tv, non mancano mai.

Gli scontri, spesso molto accesi, sono all’ordine del giorno e i telespettatori seguono con passione, schierandosi da una parte o dall’altra. Proprio per loro, però, è in arrivo una brutta notizia. Un’anticipazione che non farà piacere a gran parte del pubblico del programma targato Queen Mary: qualcuno ha deciso di lasciare la trasmissione e di autoeliminarsi. Di chi si tratta e cosa è accaduto? Se non temete spoiler, continuate a leggere!

Brutta notizia per i fan di Uomini e Donne: il corteggiatore vuole abbandonare il programma

A Uomini e Donne, si sa, c’è chi viene e c’è chi va. Ma c’è anche chi torna. Nelle anticipazioni di una recente registrazione, è tornato proprio uno dei corteggiatori più amati nella storia del programma. Non un corteggiatore qualsiasi, ma quello che, al termine del percorso, è stato scelto dalla tronista.

Parliamo di Alessio Campoli, il corteggiatore romano scelto da Angela Nasti. Tra loro, però, la storia è durata davvero poco a telecamere spente, o meglio non è mai decollata. A distanza di qualche anno, Alessio è tornato in studio, stavolta tra i pretendenti della dolce Lavinia Mauro. Qualcosa, però, è andato storto.

Come anticipato dalla sempre informata pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over, nella registrazione di qualche giorno fa il corteggiatore ha deciso di auto eliminarsi, ammettendo di non essere rimasto positivamente colpito dal carattere della tronista. Una brutta notizia per i fan del ragazzo, che avevano accolto con grande gioia la notizia del suo ritorno. Un ritorno che è durato pochissimo… o forse no?

Nuove anticipazioni fanno sapere che Lavinia ha richiamato Alessio dopo la sua eliminazione della precedente puntata! Non si conoscono ancora i dettagli ma, a quanto pare, il corteggiatore tornerà in studio. La sua precoce eliminazione per via dell’incompatibilità caratteriale non fa ben sperare in un lieto fine, ma a Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai. Lo sanno bene i milioni di telespettatori che, ogni giorno, seguono con passione le vicende sentimentale dei protagonisti di trono Classico e Over.

Non ci resta che attendere per scoprire se Alessio troverà la voglia di proseguire la sua conoscenza con Lavinia o se la sua eliminazione si rivelerà, purtroppo, definitiva. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti e le anticipazioni.