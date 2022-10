Brutta notizia per i fan del GF Vip: drastica decisione, ora cambia tutto

GF Vip, brutta notizia: drastica decisione, ora cambia tutto nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Un’edizione che non è iniziata nel modo migliore, la settima del GF Vip. Inaspettatamente, Alfonso Signorini ha dovuto fare i conti con la delicata vicenda legata a Marco Bellavia. Una vicenda che ha fatto molto indignare i telespettatori ma, nello stesso tempo, ha dato modo al programma di affrontare tematiche importanti, di cui poco si parla in tv.

Nelle ultime ore, è trapelata un’altra spiacevole notizia per i milioni di appassionati al reality di Canale 5: cambierà tutto nella trasmissione più spiata della tv. Scopriamo di cosa si tratta.

Brutta notizia per i telespettatori del GF Vip: cambio di programmazione in arrivo

Colpi di scena a non finire nella casa del GF Vip. Le settimane trascorrono e la convivenza tra i vipponi diventa sempre più complicata. Cosa accadrà quando, a breve, entreranno nuovi concorrenti? In attesa di scoprirlo c’è una brutta notizia che riguarda proprio la trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Trasmissione che, a breve, subirà un cambio di programmazione.

Il Grande Fratello Vip andrà in onda soltanto di lunedì a partire dal 10 novembre. Proprio così, il pubblico dovrà dire addio al doppio appuntamento con la trasmissione, che non andrà in onda di giovedì. Il motivo?

Nessun problema di ascolti tv, che sono assolutamente soddisfacenti: come riporta Novella 2000, il reality lascerà spazio alle partite dei prossimi Mondiali di Calcio 2022, che si terranno dal 20 novembre al 18 dicembre 2022. La nazionale italiana, purtroppo, non parteciperà, ma la competizione suscita sempre grande interesse in tutto il mondo e, senza dubbio, anche gli italiani la seguiranno con passione. Questa la decisione del programma, che dovrebbe andare in onda solo di lunedì fino alla fine dei Mondiali e, quindi, al periodo immediatamente precedente al Natale.

Siamo certi che i ‘vipponi’ mancheranno molto ai telespettatori, ma niente paura: come sempre, potrete continuare a seguire le avventure dei concorrenti in casa 24 ore su 25 su Mediaset Extra ( Canale 55) o attraverso l’app e il sito della Mediaset. Ma le novità potrebbero non essere finite qui…

Ricordate quando, l’anno scorso, Sonia Bruganelli ha lasciato il ruolo di opinionista per qualche settimana? Fu sostituita da Laura Freddi, che prese il posto della moglie di Bonolis nel periodo natalizio. Ebbene, secondo le indiscrezioni, anche quest’anno la Bruganelli preferisce godersi il Natale in famiglia, non apparendo in trasmissione e la sostituta, stavolta, potrebbe essere già in studio. Si parla di Giulia Salemi, che, da voce del Twitter, si trasformerebbe in vera e propria opinionista. Un ruolo che l’influencer saprà gestire alla grande, avendo dimostrato già molta padronanza nello studio del reality show. Non ci resta che attendere per saperne di più!