Serena Rossi, chi sono i suoi genitori: sapete di che cosa si occupano?

Chi sono e di che cosa si occupano i genitori di Serena Rossi? In pochissimi lo immaginano: cosa abbiamo appena scoperto su di lei.

Pronti ad un nuovo appuntamento di Mina Settembre? L’assistente sociale napoletana è ritornata in onda dopo il finale di stagione scorso e sta regalando al suo affezionatissimo pubblico non solo dei ‘casi’ da risolvere davvero complicati, ma numerosi colpi di scena.

Fattasi conoscere dal pubblico italiano nel ruolo di Carmen, Serena Rossi ha avuto la possibilità di indossare tantissimi panni nel corso della sua carriera. E ciascuno di essi, nonostante la diversità, le è sempre calzato a pennello. Non è un caso, infatti, se l’attrice napoletana è tra i volti più emergenti del cinema e della tv in questi ultimi anni.

Cosa occorre sapere, però, di Serena Rossi al di là della sfera professionale? Sappiamo che oggi è mamma di Diego e felicemente innamorata di Davide Devenuto, attore conosciuto sul set di Un posto al sole, ma sapete chi sono i suoi genitori?

Chi sono i genitori di Serena Rossi e di che cosa si occupano

Seppure viva a Roma da diversi anni insieme al suo compagno e suo figlio, Serena Rossi non ha mai nascosto di ritornare a Napoli il più possibile. Non solo perché questa è la sua città e, come spiegato più volte dalla diretta interessata, con lei ha un amore viscerale, ma anche perché qui continuano a viverci i suoi genitori. A proposito di loro, cosa sappiamo sul loro conto? Forse non tutti lo sanno, ma Serena Rossi è cresciuta in una famiglia dove l’arte era all’ordine del giorno. Ricordate quando vi abbiamo raccontato cosa faceva prima del suo esordio come attrice? Ecco. Sembrerebbe che la bella Rossi non sia l’unica artista della sua famiglia.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Serena Rossi abbia da sempre avuto la passione per la musica proprio perché anche la sua famiglia l’aveva. Non solo suo nonno era un autore di canzoni, ma sia suo padre che sua madre hanno a che fare con questa disciplina. In particolare, il suo papà è un chitarrista. Invece, la sua splendida mamma è una cantante.

Insomma, si può dire che Serena Rossi sia davvero cresciuta ‘a pane e musica’.

Avete mai visto sua sorella?

In molti se lo chiedono: Serena Rossi ha una sorella? Assolutamente sì! E – così come lei – anche la giovanissima Ilaria è davvero splendida! Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che pure lei abbia a che fare col cinema. In particolare, si legge che la giovane Ilaria lavori con un’agenzia di casting che si occupa anche di formazione cinematografica, post-produzione video e, addirittura, strumenti di scena.

Ecco Serena Rossi in compagnia di sua sorella Ilaria e sua mamma in un vecchio scatto. Sono davvero bellissime, non trovate?