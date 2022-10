A 50 anni è diventata mamma di due gemelli: “Dovevo decidere quale dei due figli tenere”, la drammatica rivelazione della showgirl

All’età di 50 anni l’amatissima showgirl è diventata mamma di due gemelli. Verissimo è ormai tornato sui nostri schermi, ed a pieno ritmo con una cadenza fissa nel fine settimana la splendida Silvia Toffanin ci tiene compagnia con tantissimi ospiti ed amatissimi volti dello spettacolo.

Durante le interviste nel salotto Mediaset, sono tanti gli argomenti che la conduttrice tocca ed affronta con i vari ospiti presenti in studio. Ricorderemo l’ospitata televisiva di Paolo Bonolis di qualche settimana fa, ad esempio. Ma stavolta, nell’ultima puntata andata in onda, quella del 23 Ottobre, abbiamo assistito ad un racconto toccante da parte dell’amatissima artista. All’età di 50 anni ha vissuto la gioia di diventare mamma di due splendidi bimbi. Durante la gravidanza però, è stata sottoposta ad una scelta molto difficile: “Dovevo decidere quale dei due figli tenere”, la toccante rivelazione della showgirl ha commosso tutti.

Verissimo: “Dovevo decidere quale dei due figli tenere”, la rivelazione della showgirl

A tenerci compagnia nella puntata di Verissimo andata in onda ieri, Domenica 23 Ottobre, è stata l’amatissima Heather Parisi. Tanti a diversi sono stati gli argomenti affrontati con la conduttrice. La ballerina ha ripercorso alcune delle tappe più importanti della sua vita. Sia dal punto di vista pubblico, che l’ha vista emergere come ballerina sia dal punto di vista privato.

Con Silvia Toffanin, Heather Parisi ha parlato dapprima della sua infanzia, travagliata e difficile. All’età di 9 anni si ritrovò a fare da mamma alla sua sorellina. I rapporti familiari erano un po’ intricati, ma ad oggi la ballerina ha chiarito che le cose vanno meglio, ritrovandosi anche lei ad oggi nelle vesti di mamma. Fra le tappe più importanti che hanno segnato la sua vita, la ballerina non ha ovviamente potuto fare a meno di aggiungere anche l’incontro che le ha cambiato la vita.

Quello con l’uomo che ad oggi è il suo compagno di vita e padre dei suoi due figli, Umberto. Heather Parisi ha raccontato di quanto abbia fortemente desiderato costruire una famiglia insieme a lui: “Volevo avere un figlio con mio marito Umberto. Quando meno te lo aspetti, le cose succedono. A Settembre sono rimasta incinta dei miei gemelli“. Tuttavia, come la stessa ha raccontato ha dovuto affrontare un periodo non molto tranquillo. All’età di 50 anni è rimasta incinta di due gemelli. Secondo l’opinione del suo ginecologo, data l’età, la ballerina avrebbe dovuto scegliere quale dei due gemelli tenere in vita. Un racconto toccante quello affrontato da Heather Parisi. “Il mio ginecologo mi aveva detto che dovevo decidere quale dei due tenere. Io e Umberto ci siamo rifiutati, nonostante i rischi anche per la mia salute. Ho risposto, ‘non esiste che io possa decidere di eliminare uno dei miei figli“.

Sentire quelle parole non deve essere stato assolutamente facile, ma i due non hanno pensato nemmeno un momento a questa possibilità. Ed oggi, Heather Parisi e suo marito Umberto, sono genitori di due splendidi bambini, Dylan ed Elizabeth.