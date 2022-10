Dice addio alla tv: “Ho detto basta e mi sono licenziata”, dopo la decisione shock fa tutt’altro

Nuova vita per l’amatissima conduttrice dopo aver la decisione di aver detto addio alla tv: si è licenziata, ma ecco cosa fa oggi.

C’è chi sceglie di porre fine alla sua storia d’amore dopo mesi o anni dall’inizio della loro relazione. O chi, invece, sceglie di cambiare radicalmente la sua vita, decidendo di licenziarsi dal proprio posto di lavoro. Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di decisioni ugualmente choc, che possono condizionare fortemente la vita di chi le prende. Ed è proprio questo quello che è accaduto alla famosa ed amata conduttrice diversi anni fa.

Nel corso di una sua recentissima intervista a Fanpage, l’amata conduttrice ha rivelato di essersi licenziata dal suo “posto fisso” dopo ben 23 anni e di aver cambiato completamente la sua vita. Ovviamente, come sottolineato dalla diretta interessata, maturare una decisione del genere non è stata affatto cosa facile. E le è costato anche tanti notti insonni. Giunta all’età di 47 anni, però, si è resa conto di non volere essere “più schiava” di un capo che le diceva cosa fare ed ha scelto di cambiare strada. Ad oggi, si dice felice e soddisfatta di quello che è riuscita a raggiungere da sola. Chi è che, però, ha scelto di dire ‘addio’ alla tv dopo anni di militanza assoluta e cambiare vita dopo la decisione shock?

Decide di licenziarsi dopo 23 anni e di dire addio alla tv: decisione choc, oggi fa tutt’altro

“Ho lasciato perché volevo essere libera, non più schiava del mio lavoro”, sono proprio queste le esatte parole con cui Federica Balestrieri ha raccontato a Fanpage per quale motivo, dopo ben 23 anni di carriera giornalistica in Rai, ha scelto di licenziarsi ed iniziare una nuova vita. Vi ricordate di lei? È stata per tanti anni un volto di riferimento dello sport e, negli ultimi tempi, del TG1.

All’età di 47 anni, Federica ha scelto di licenziarsi e di dedicarsi a tutt’altro, proprio come recentemente ha raccontato anche Walter Nudo. Oltre al volontariato, la Balestrieri ha raccontato di essere partita per l’India e di aver messo in pratica la sua idea. “Ho comprato dei tessuti, li ho portati da un sarto e abbiamo fatto un pantalone, una gonna, una giacca e un vestito”, ha detto, rivelando le origini del suo e-commerce. Da quel momento, infatti, la produzione di capi d’abbigliamento è aumentata tantissimo, tanto da venderli dapprima nei mercatini e poi online.

Ad oggi, dopo due anni dall’apertura del suo e-commerce, Federica si dice soddisfatta della scelta che ha fatto. “Mi capita di essere stanca, ma lo stress, la negatività, l’ansia che un lavoro si porta dietro, non ci sono più”, ha concluso.

A noi di Sologossip, non resta che farle un grosso in bocca al lupo per il suo futuro e congratularsi per la coraggiosa scelta presa!